Una giovanissima stella del canto a Suonicontrovento 2020: Mariasole in concerto a San Lorenzo

Mariasole Fazi è una giovanissima artista di Gualdo Tadino che si esibirà nella rassegna “Suonicontrovento” il 10 agosto 2020 a Colbassano (Fossato di Vico) accompagnata alla chitarra dal musicista Simone Pascolini.

Mariasole, 13 anni e mezzo, studia canto sin dall’eta’ di 8 anni, iniziando con il pop per poi appassionarsi al jazz-soul-blues, percorso che l’ha portata a frequentare gia’ da un anno il corso propedeutico di laurea in canto jazz al Conservatorio Morlacchi di Perugia, studiando nel contempo pianoforte e sassofono. Frequenta da due anni anche i “No borders Masterclass Jazz” a Gubbio.

Il sogno di questa giovanissima gualdese è quello di diventare una musicista completa, capace sia di interpretare brani, ma anche di comporre ed arrangiare, sia nel pop che in altri generi musicali.

Pur cosi’ giovane, Mariasole ha gia’ ottenuto diversi riconoscimenti in vari concorsi di canto a livello nazionale, come il Cantagiro, San Remo Junior, Musica E’, Note d’estate e, tutt’ora, e’ in finalissima al fuoriclasse talent ed al concorso Canto da casa e non solo, nato durante il Covid-19.

Per questa occasione offertale, Mariasole ringrazia l’amministrazione comunale di Costacciaro, nella persona del vicesindaco Patrizia Lupini, e gli organizzatori di Suonicontrovento, in particolare Lucia Fiume, per la splendida opportunità che le hanno riservato. Ringrazia il musicista Simone Pascolini, laureato in chitarra jazz al conservatorio Morlacchi di Perugia, per l’accompagnamento musicale durante l’esibizione.

Si ringraziano anche gli insegnanti che hanno seguito Mariasole in passato (Catia Calisti, Felice Pericoli, Cinzia Genderian) e gli insegnanti che la stanno seguendo da circa un anno in questo persorso di studio e di crescita personale che le sta dando tante soddisfazioni (Roberto Panzanelli Associazione Umbriaincanto, Eugenio Pupilli e, per il conservatorio, Maria Fiorelli ed Andrea Vannucchi).