Giorno della memoria, l'Università per Stranieri lo celebra con un reading in diretta streaming delle parole di Primo Levi ed altri

L'Università per Stranieri di Perugia celebrerà la ricorrenza del giorno della memoria, il prossimo 27 Gennaio, con un incontro in presenza e anche online, in diretta streaming dall'Aula magna di Palazzo Gallenga (ore 17.30): “Meditate che questo è stato”. Partendo da queste parole di primo Levi, gli studenti dell’Ateneo daranno vita alla lettura di testimonianze di ex deportati nei campi di sterminio e di perseguitati politici, etnici e religiosi.

Il reading sarà intervallato da brani musicali eseguiti al pianoforte e commentati dal maestro Stefano Ragni, e preceduti dagli interventi del rettore De Cesaris, che della shoah si è occupato nell’ambito dei suoi studi, del prefetto di Perugia Armando Gradone, dal 2013 al 2017 a Siracusa, terra di emergenze umanitarie, e di Gabriella Mecucci, direttrice della rivista Passaggi Magazine.

“È doveroso ricordare la disumanità di ciò che è stato – ha sottolineato il rettore De Cesaris - per riflettere sulle violenze e le privazioni che in tutto il mondo ancora oggi intere popolazioni subiscono in ragione della loro etnia, religione o orientamento politico. L’orrore dei campi di sterminio dev’essere costantemente ricordato per gettare una luce di monito sul presente”.