Giorno della Memoria, gli eventi promossi a Perugia

Venerdì 27 gennaio si celebra in tutta Italia il “Giorno della memoria 2023”.

Per l’occasione sono in programma alcuni eventi organizzati e patrocinati dal Comune di Perugia.

-alle ore 10 in sala dei Notari a palazzo dei Priori l’incontro a cura del Comune di Perugia in collaborazione con l’associazione Italia-Israele sez. Perugia, l’associazione Progetto memoria, l’istituto Cavour-Marconi-Pascal e la scuola dell’infanzia Santa Croce, sul tema “I bambini e le leggi razziali del 1938”.

Saluti istituzionali: Leonardo Varasano assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Maria Luciana Bruseghin presidente associazione Italia-Israele Perugia, Andrea Agostini dirigente scolastico ISS Cavour-Marconi-Pascal. Testimonianze di Elena Vitale ed Aldo Luzzato della comunità ebraica di Milano. Interventi a cura di: Sandra Terracina associazione Progetto Memoria, Claudia Finzi Orvieto associazione Progetto Memoria testimone, Matteo Ferroni presidente Fondazione Eland. Modera Gianni Scipione Rossi consigliere associazione Italia-Israele sez. Perugia. Intrattenimento musicale a cura del Tritone Quartet: Andrea Agostini (clarinetto), Umberto Ugoberti (fisarmonica), Francesco Speziali (batteria), Matteo Parretta (chitarra).

Ingresso libero.

-alle 17.30 presso lo spazio espositivo Ex ospedale Santa Maria della Misericordia in via Oberdan inaugurazione della mostra “Antropologia del male”, “Le vittime del nazismo nei racconti fotografici dei soldati tedeschi”.

Esposizione fotografica di 100 foto, selezionate da 25 album privati, scattate a partire dal 1939 in Polonia, Russia, Ucraina, Lituania, Francia. Iniziativa promossa dall'Associazione Vivi il Borgo, in collaborazione con la Società Operaia di Perugia, la Banca del Tempo di Perugia e l'Associazione culturale Nemo.

I curatori sono: Martina Barro, Cristiana Palma, Marta Petrelli e Marco Trinei.

Ingresso libero.

-alle 21 presso la sala Santa Chiara di via Tornetta conferenza a cura dell’associazione Porta Santa Susanna “La sorte degli ebrei a Perugia tra 1943 e 1944, con Claudia Minciotti Tsoùkas e Giuseppe Severini. Ingresso libero.