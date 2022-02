Giorno del Ricordo: a Perugia una serie di iniziative fino al 25 Febbraio per commemorare le Foibe

Orario non disponibile

In occasione del Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, il Comune di Perugia propone un significativo calendario di eventi. Si è iniziato oggi 10 febbraio, alle ore 10.30, con la consueta deposizione di alloro nel rinnovato parco Vittime delle Foibe.

Gli appuntamenti proseguono poi venerdì 18 febbraio alle ore 16.00 con l’intitolazione di una via in zona Sant’Erminio a Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile alla memoria. Nella stessa giornata, verrà presentato alle ore 18.00 il volume “Tutto ciò che vidi. Parla Maria Pasquinelli. 1943 – 1945 fosse comuni, foibe, mare” alla Sala della Vaccara. Per l'occasione sarà presente Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia. Introdurrà l'incontro Giovanni Stelli, con la partecipazione di Raffaella Rinaldi. Coordina Franco Papetti (ingresso libero fino a esaurimento posti con mascherina FFP2 e green pass rafforzato).

Altro importante appuntamento è previsto per venerdì 25 febbraio, alle ore 18, a Palazzo dei Priori – Sala della Vaccara, piazza IV Novembre,. Il tema sarà: L"’Istria dal secondo dopoguerra ad oggi. Il trattato di Osimo e la sua revisione". L'incontro sarà a cura di Giuseppe Severini, Giovanni Stelli, presidente Società di Studi fiumani, Raffaella Rinaldi, Comitato 10 Febbraio – Perugia, Franco Papetti, presidente Associazione fiumani italiani nel mondo LCFE (ingresso libero fino a esaurimento posti con mascherina FFP2 e green pass rafforzato).