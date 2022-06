Giornate europee dell'archeologia. A Orvieto nuova esposizione Castellonchio e... come farsi belle secondo i canoni antichi

Doppio evento al Museo archeologico orvietano. Nuovo allestimento per i materiali di Castellonchio e come farsi belle secondo i canoni antichi. Per celebrare degnamente le Giornate europee dell'archeologia.

Venerdì 17 giugno, ore 18:30, al Museo archeologico nazionale di Orvieto sarà inaugurato il nuovo allestimento della sala di Castellonchio.

Si tratta di materiali rinvenuti in due tombe sull'altura di Castellonchio, avamposto di Volsinii a difesa del territorio.

Gli scavi iniziarono nel marzo del 1988 per la direzione scientifica di Anna Eugenia Feruglio. Furono repertati gioielli, corredi bronzei e armi in ferro.

Ora verranno collocati in un rinnovato spazio espositivo. Anche i depositi del museo saranno resi visitabili.

Il secondo evento si terrà domenica 19 giugno alle 19:00.

Rossano de Cesaris parlerà di “Trucco e bellezza nell’antichità”. Make up artist e docente alla romana Accademia di Trucco Professionale, il relatore racconterà le pratiche della cosmesi presso le civiltà mediterranee del passato, mettendole a confronto con le attuali.

Ne usciranno sorprendenti analogie. In entrambe le occasioni il museo resterà aperto fino alle ore 22.30. Info: 0763 341039.