Giornate Europee del Patrimonio. Al teatro romano di Spoleto De Majo propone “Imperator, memorie di Adriano e altri cesari”. Avemmo modo di vederlo e recensirlo, sebbene in forma un po’ diversa: uno spettacolo straordinario [VISTI PER VOI. “Imperator, Memorie e amori di Adriano” proposto al Teatro dell’Accademia di Tuoro con un tris di straordinari artisti (perugiatoday.it)]. La piéce di/con Stefano de Majo (che nel 2016 inaugurò con successo il ripristino del teatro romano di Carsulae) viene riproposta sabato 25 settembre alle ore 18:30, nel prestigioso teatro romano spoletino.

Nuovo l’allestimento, ma stessa filosofia ispiratrice che fa dire a De Majo: "Io sono l'Europa e vengo da lontano, io penso in greco e sogno in latino...". Con questo incipit, l'attore e autore Stefano de Majo darà inizio allo spettacolo, come una voce che prende vita dalle pietre dell'antico teatro. Attraverso un immaginifico racconto, ripercorrerà la straordinaria modernità di quelle antiche memorie.

La piéce si propone nella veste di una lezione di Storia agli studenti, ma diviene viaggio immaginifico tra i personaggi e i capolavori della cultura romana. A far capo dall'imperatore filosofo Adriano, secondo la visione che ne ha fornito Marguerite Yourcenar, con rimandi a Camus, Shakespeare, Lucano. Da qui la metamorfosi che fa divenire il tutto un manifesto della modernità di questi antichi protagonisti, nostro patrimonio culturale che le Giornate Europee celebrano proprio in questo fine

settimana.

Lo spettacolo contamina teatro, musica, arte coreutica. Con la straordinaria partecipazione del danzatore romano Simone Martinelli, dell'accademia nazionale di danza classica di Roma. Musica dal vivo di Emanuela Boccacani, flautista e musicoterapeuta. L'evento è stato fortemente voluto dalla direttrice del teatro e del museo di Spoleto Silvia Casciarri.