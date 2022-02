Le Giornate del Bartoccio su RAI 1 a Unomattina per promuovere Perugia e il suo folclore carnevalesco

Le “Giornate del Bartoccio” perugine riscuotono sempre più successo, tanto da essere diventate oggetto di interessa da parte del programma Uno Mattina su RAI 1. L’inviata Metis Di Meo, per la regia di Anna Battipaglia, con la troupe ha effettuato delle riprese a Perugia per raccontare le varie iniziative del carnevale della Società del Bartoccio.

Per raccontare la storia della figura del Bartoccio la produzione di Rai Uno ha intervistato il presidente Renzo Zuccherini nella splendida piazza di Giordano Bruno antistante la chiesa di San Domenico. La troupe poi si è spostata presso il Teatro delle Figure Animate per riprendere i pupazzi di Mario Mirabassi e intervistare alcuni autori presso l’adiacente teatrino. Infine il servizio giornalistico si è concluso presso i locali della pasticceria B&B per seguire la produzione delle deliziose Bartocciate (dolce perugino tipico dell’Ottocento) ,accompagnata dalla descrizione della ricetta da parte della signora Barbara Baglioni, prodotto che per tutti già da alcuni giorni è possibile assaggiare presso sia la stessa pasticceria dell’Elce oltre al Caffè Turreno nel centro storico della città.

La novità di questa edizione 2022 è la proposta del cioccolatino del Bartoccio, una squisita prelibatezza che sarà presentata alla stampa giovedì 17 febbraio presso il Turan caffè in via Calderini. Si tratta di un particolare cioccolatino al gusto di mandorla realizzato con una rivisitazione, rispetto all’antica ricetta, che vede inserita anche la granella di nocciola. Singolare sarà anche la confezione con la presenza di originali detti, precisamente “motti in perugino”, posti su ciascun cioccolatino. Non è stata ancora ufficializzata la data di quando andrà in onda il servizio sul programma di Uno Mattina (tranne l’orario che è stato già indicato per le ore 09:30 circa ) ma in ogni caso il servizio sarà visibile entro la prossima settimana. Per chi non dovesse riuscire a vedere la diretta sarà possibile rivederla su Rai Play. Sarà un’ottima occasione per offrire una bella finestra alla città di Perugia e alle sue tradizioni culturali e sul suo folclore carnevalesco.