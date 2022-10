Perugia, una giornata tutta in rosa dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Una giornata dedicata alla salute e al benessere "tutta in rosa". E' in programma domenica 16 ottobre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,30, presso il cva di Case Nuove di Perugia. Ad organizzarla l'associazione Vivo a Colori Aps della presidente Claudia Maggiurana in occasione della seconda Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico (Tsm), supportata a livello nazionale Europa Donna Italia.

Quello di domenica sarà un evento - ad ingresso libero - dedicato alla prevenzione e conoscenza della salute e del corpo con l'aiuto di vari professionisti. Sarà possibile trovare medici che daranno informazioni per una visita di prevenzione senologica; specialisti del diabete e diabete oncologico e staff di specialisti della riabilitazione donna oncologica, della ginnastica mindfulness e attività fisica dolce, della bellezza e trattamenti estetici oncologici con informative corrette su uso di prodotti e medicinali, nell'aiuto psicoterapeutico, movimento e possesso del corpo, aiuto psicoterapeutico artistico, soluzioni in aiuto per la mobilità per ogni disabilità.