Un patto per fermare le stragi sul lavoro in Umbria: l'iniziativa dei sindacati

Un “Patto per salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro” per fermare la tragedia degli infortuni e delle malattie professionali che affligge l’Umbria. Questa è la sfida lanciata da Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria che verrà discussa martedì 31 ottobre con un'importante iniziativa.

I tre sindacati hanno elaborato e presentato una piattaforma in 18 punti per migliorare le condizioni di lavoro e prevenire i rischi. Per discutere di questo tema, hanno organizzato una giornata di confronto con le istituzioni e le parti datoriali, che si svolgerà presso la cassa edile di Perugia, in via Pietro Tuzi.

Apertura dei lavori alle ore 9.45 a cura di Riccardo Marcelli (Cisl) e relazione introduttiva di Fabio Benedetti (Uil). Seguiranno gli interventi di Salvatore Macrì, responsabile servizio Prevenzione Regione Umbria, Armando Gradone, Prefetto di Perugia, Alessandra Ligi, direttrice regionale INAIL, Dina Musio, direttrice Ispettorato del Lavoro, Michele Toniaccini, ANCI Umbria, Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia. Concluderà la sessione mattutina Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria.

A seguire, dalle ore 13.30, spazio ad una tavola rotonda, coordinata dal giornalista Fabrizio Ricci, che vedrà confrontarsi, Angelo Manzotti, segretario generale Cisl Umbria, Massimo D’Angelo, direttore Salute e Welfare Regione Umbria, Vincenzo Briziarelli, presidente Confindustria Umbria, Mauro Franceschini, presidente Confartigianato Umbria, Michele Carloni, presidente Cna Umbria, Carlo Salvati, presidente Confapi Umbria, Danilo Valenti, presidente Legacoop Umbria. Concluderà i lavori intorno alle ore 15.00 Maurizio Molinari, segretario generale Uil Umbria.