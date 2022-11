Giornata per i Diritti dell’Infanzia, tre incontri del Garante dell’Umbria sulla tutela dei diritti, adozione e affido

In occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Garante per la Regione Umbria, Maria Rita Castellani, in collaborazione con gli Uffici Regionali e con la scuola di amministrazione Pubblica Villa Umbra, annuncia una serie di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e tenere vivo il dibattito sul tema della tutela dei diritti minorili, dell’adozione dell’affido. L’occasione è fornita anche dalla ricorrenza dei 20 anni di Servizio Adozioni in Umbria.

Saranno tre gli incontri pubblici promossi: il primo è in programma il prossimo 23 Novembre 2022 (ore 9.30, Sala dei Notari) e verterà proprio sul sistema adozioni nella nostra regione, analizzando il contesto e le esperienze di adozione vissute, con riflessioni e domande.

L’incontro seguente si terrà il 6 Dicembre 2022 (sempre presso la Sala dei Notari) e verterà sul Programma P.I.P.P.I (Programma per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione); il terzo e ultimo incontro si terrà il 20 Gennaio 2023 e verterà sull’istituto dell’affido familiare.