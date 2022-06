Giornata nazionale contro le leucemie, al "Chianelli" un convegno per illustrare i risultati di dieci anni di lavoro multidisciplinare

Il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” non perde occasione per riportare al centro dell'attenzione pubblica il tema delle malattie oncologiche infantili. E così, nella Giornata nazionale contro leucemie, linfomi, mielomi, il 21 giugno prossimo, organizza a Perugia un appuntamento di riflessione e di raccolta fondi in favore della Ricerca.

Martedì 21 giugno a partire dalle 9,30 la Sala della bomboniera al Residence “Daniele Chianelli” ospiterà infatti un convegno scientifico in cui verranno illustrati i risultati ottenuti in Oncoematologia. La relazione sarà presentata dal dottor Maurizio Caniglia, direttore della Struttura complessa che si occupa di bambini e ragazzi affetti da tumori e malattie ematologiche.

Dieci anni di successi e nuovi traguardi raggiunti in un Reparto che rappresenta sempre più una eccellenza a livello nazionale. Nell’ambito della Tavola rotonda verrà illustrato anche il lavoro del Gruppo multidisciplinare composto da psicologhe, assistenti sociali, mediatori culturali di madre lingua, musicoterapeuti, arteterapeuti, clown, educatori, arti marziali, estetiste oncologiche volontari, un team che lavora a stretto contatto con le insegnanti della scuola in ospedale, il sostegno religioso, il fisioterapista nonché i medici e gli infermieri della Struttura per una presa in carico di pazienti e famiglia.

Ciascun operatore Illustrerà le attività svolte e i riscontri ottenuti sia in Oncoematologia pediatrica con Trapianto di Midollo osseo, sia in Ematologia con Tmo. Al convegno interverranno,

raccontando la propria storia, anche mamme di bambini guariti ed ex pazienti.

Hanno assicurato la loro presenza anche il Prefetto di Perugia Armando Gradone, la presidente della Provincia Stefania Proietti, il neo direttore regionale alla Sanità Massimo D’Angelo.

L'importanza del sostegno alla ricerca

La giornata nazionale sarà anche una occasione per portare avanti la fondamentale raccolta fondi, indispensabile per sostenere non solo la ricerca su queste patologie, amanche le tante attività di sostegno e assistenza ai piccoli malati: da lunedì 20 fino a mercoledì 22 sarà possibile trovare i volontari del Centro "Daniele Chianelli" nella postazione di fronte all’ingresso principale dell’Ospedale santa Maria della Misericordia che offriranno delle piante di zinnia.