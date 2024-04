All’Emisfero di Perugia si celebra la Giornata mondiale del disegno

Il fascino dell'arte prende vita nel cuore di Perugia in occasione della Giornata mondiale del disegno. Un grande evento celebra una delle forme di?espressione artistica?più antiche e universali con una serie di attività che vi faranno esplorare il disegno in tutte le sue diverse sfaccettature. Scopriamo insieme tutte le attività in programma.

Una giornata all'insegna dell'arte e della creatività all'Emisfero di Perugia

L'imperdibile evento aperto al pubblico si terrà sabato 27 aprile presso la Galleria del Centro Commerciale Emisfero di Perugia (via Settevalli).

Con tanti artisti all’opera lungo la galleria, dalle ore 10.00 le diverse sfumature e tecniche di disegno e pittura saranno mostrate da alcuni esperti dell’associazione “La Casa Degli Artisti di Perugia”, ognuno dei quali realizzerà un’opera in diretta. Inoltre, alle ore 10.00 e alle 11.00 si svolgeranno anche due laboratori gratuiti per bambini di “Disegno dal Vero”. La partecipazione è su prenotazione, per iscrivere i vostri bimbi potete inviare un'e-mail a lacasadegliartistipg@gmail.com.

Spazio al body painting dalle ore 15.30: la make up artist Karina Y Muzzio mostrerà l’arte del body painting e le sue tecniche di realizzazione dipingendo il corpo di una modella. Inoltre, alle ore 16.00 e alle 17.00 si svolgeranno altri laboratori gratuiti per bambini di Mandala d’acqua, un’antica tecnica tibetana dove acqua e colore si fondono come per magia. Anche in questo caso per iscrivere i vostri bambini potete scrivere un'e-mail all'indirizzo lacasadegliartistipg@gmail.com.

Sabato 27 aprile sarà un'occasione unica per trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e della creatività. L'evento è aperto a tutti e l'ingresso è gratuito. Non perdete l'opportunità di unirvi alla celebrazione della Giornata mondiale del disegno, il Centro Commerciale Emisfero di Perugia vi aspetta numerosi!