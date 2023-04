Giornata Mondiale della Terra, la festa dei geologi dell'Unipg: il programma

La Giornata Mondiale della Terra - “Earth Day” - è un evento internazionale dedicato alla sostenibilità ambientale, un momento in cui la comunità mondiale si unisce per celebrare il nostro Pianeta e promuoverne la salvaguardia. Istituito nel 1970, l’Earth Day si celebra ogni anno il 22 aprile ed è diventata la più grande manifestazione ambientale a livello globale, interessando fino a un miliardo di cittadini provenienti da almeno 193 paesi del mondo.

Quest’anno, l’area Geo del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia ha deciso di celebrare l’Earth Day organizzando una giornata d’incontro e di festa con tutta la cittadinanza e in particolare con le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie umbre. Il programma, denso d’iniziative, è incentrato sul tema della sostenibilità ambientale e sul ruolo indispensabile dei geologi per la conoscenza e la salvaguardia del nostro Pianeta.

Appuntamento sabato 22 aprile al 100dieci Cafè in Via Pascoli.

Nella prima parte (Geoday), tra le 16:30 e le 21:30, i ricercatori del Dipartimento di Fisica e Geologia illustreranno ai partecipanti l’importanza della Geologia come scienza fondamentale per lo studio delle risorse naturali, dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, per le ricerche su energie alternative, risorse, strutture sicure, progettazione di un futuro pulito. Gli studenti dell’IIS “Giordano Bruno” di Perugia (indirizzo scientifico-tecnologico) presenteranno i risultati del loro progetto “Geomateriali ed Economia Circolare: un laboratorio green”, svolto presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Pcto). L’intervento del divulgatore scientifico Andrea Boscherini presenterà il ruolo della Geologia per la salvaguardia ambientale e per la gestione del territorio verso un giusto equilibrio tra le dinamiche della Terra e la presenza dell’uomo sul pianeta. Seguirà lo spettacolo d’improvvisazione teatrale “Improvvisamente sul pianeta terra”, nel quale gli attori di “Voci e Progetti” accompagnati da un musicista, renderanno protagonista da un lato la Terra, dall’altro il pubblico, che sarà coinvolto nella costruzione della performance.

Nella seconda parte (Geonight), a partire dalle 21:30, spazio alla musica dal vivo e al DJ set!

L’evento è interamente gratuito.