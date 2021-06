Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021, webinar “One Health: ambiente, salute e società” dell'Università di Perugia

Il Centro Interuniversitario Per L'Ambiente (CIPLA) dell’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2021, hanno organizzato per venerdì 4 giugno 2021, dalle ore 10 alle ore 13, il seminario online “One Health: ambiente, salute e società”