Giornata mondiale della Croce Rossa, la Provincia di Perugia espone il vessillo

La bandiera in cui campeggia la croce rossa, simbolo dell'omonima organizzazione, sarà esposta in questi giorni anche nella sede della Provincia di Perugia, in Piazza Italia, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, prevista per domenica 8 maggio.

Il 2 Maggio il Presidente del Comitato Regionale Umbria, Paolo Scura, ha consegnato il proprio vessillo alla Presidente della Provincia, ringraziando l’Ente per la disponibilità e la vicinanza all’organizzazione che da oltre un secolo e mezzo si occupa di assistenza in emergenza, in pace e in guerra: “Gli ultimi due anni – ha detto Scura - sono stati molto impegnativi per via della pandemia e dell’incremento dei servizi sanitari, delle attività sociali, del supporto allo screening sierologico e al piano vaccinale e ora cerchiamo di dare il nostro aiuto nel fronteggiare l’emergenza in Ucraina attraverso la raccolta di medicinali e sostenendo la raccolta fondi organizzata dalla Croce Rossa Italiana. Un impegno costante che non si ferma mai”.

La CRI in Italia e nel mondo

Sono 14 milioni i Volontari in tutto il mondo, di cui 160 mila in Italia, e 192 le Società Nazionali che ne compongono la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

Presenza fondamentale e punto di riferimento sui territori, il movimento è attivo nel campo della diffusione del Diritto internazionale umanitario, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute, inclusione sociale e della prevenzione e della protezione dell’Uomo.

“Con piacere – ha precisato la Presidente della Provincia di Perugia - abbiamo aderito alla richiesta di promuovere la Giornata con l’esposizione della bandiera. Un segno di attenzione per ringraziare la Croce Rossa e i suoi Volontari che ogni giorno si impegnano nelle attività volte alla tutela e al benessere dell’Uomo”.