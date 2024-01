Giornata della memoria, le iniziative programmate nella provincia di Perugia

A Umbertide, dalla Memoria al Ricordo. Sabato 27 gennaio, alle 11 nel piazzale sottostante la Rocca di Umbertide sarà visibile fino al 10 febbraio la nuova installazione di Pierluigi "Potsy" Monsignori, il pesce di “Controcorrente” realizzato con mattoni colorati posizionati su della ghiaia. Il pesce starà a rappresentare una comunità consapevole, una collettività che ha saputo trarre insegnamento dai fatti storici che le giornate vogliono ricordare e si ripromette di abbattere il più piccolo virgulto d’odio che possa tornare a palesarsi. Quest'opera è spinta da una cultura secolare rappresentata dalla nostra Rocca, da prigione del passato a Centro espositivo per l’Arte Contemporanea, dai valori della Costituzione italiana e dai principi fondativi dell’Unione europea.

A Perugia, escursioni urbane a tema con Gran Tour Perugia. Università per Stranieri e Comune di Perugia, in collaborazione con l’associazione Italia-Israele, organizzano inoltre un incontro che si terrà martedì 30 gennaio alle 16 presso l’aula Magna di palazzo Gallenga. Intervengono Valerio De Cesaris, Rettore Università per Stranieri di Perugia; Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura Comune di Perugia; Maria Luciana Buseghin, presidente Associazione Italia-Israele di Perugia; Angelica Edna Calò Livnè, direttrice artistica Fondazione Beresheet LaShalom; Yehuda Livnè, Fondazione Beresheet LaShalom. Intervalli musicali a cura del maestro Stefano Ragni.

A Spoleto, Venerdì 26 gennaio, alle ore 9.30 e alle ore 11.30, sono in programma le due proiezioni riservate alle scuole che saranno precedute dal saluto degli assessori Luigina Renzi e Danilo Chiodetti, mentre la sera alle 21.00 l’ingresso sarà aperto a tutti.

‘One Life’, il film diretto da James Hawes, è la vera storia di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), un agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi. Negli anni Trenta, l’uomo salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista.

Siamo in Cecoslovacchia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Winton ha 29 anni e crea un piano di salvataggio, noto come Operazione Kindertransport (tradotto letteralmente come "trasporto di bambini"), che prevede il trasporto di centinaia di bambini tra cui molti ebrei, fuori dal paese prima dell’inizio del conflitto.

Grazie a questa operazione, i piccoli furono nascosti e si salvarono dai campi di concentramento. Nicholas Winton, volle reagire a l’apatia e all’indifferenza del Governo e riuscì a far scappare un totale di 669 bambini prima che la missione venisse interrotta a causa della chiusura dei confini.

Il suo impegno fu riconosciuto pubblicamente solo negli anni Ottanta, quando ebbe l’occasione di incontrare nuovamente gran parte degli allora bambini a cui salvò la vita.

“Incontrare Anne Frank oggi” è il tema del confronto, organizzato in occasione della Giornata della Memoria, che il giornalista Davide Romano avrà con gli alunni dell’istituto Marcellino Corradini, gestito dalle suore Collegine della Sacra Famiglia, a Palermo, venerdì 26 gennaio alle ore 8,30.

“Una vita breve e preziosa quella di Anne Frank – spiega suor Anna Oliveri, vicaria generale della congregazione e dirigente scolastico dell’istituto – che vogliamo ricordare attualizzandola nel confronto con gli alunni della nostra scuola. Anche quest’anno, infatti, non sfugge alla scuola Marcellino Corradini l’appuntamento con la Shoah. È un evento troppo grande ed importante perché venga dimenticato o sottovalutato. Quest’anno anche la Shoah verrà illuminata dal tema progettuale: ‘La memoria di ciò che siamo libera melodie inaspettate’”.

E continua: “Il protagonista di the Giver, Jonas, trova, per certi versi, il suo alter ego femminile, da cui ovviamente differisce per una serie di ragioni. La storia di Anne Frank è realmente accaduta. Ella consegna a chi si avvicina con apertura e con stupore i ricordi di una vita che sogna un futuro migliore, ricco di valori: in primis il rispetto dell’altro e l'accoglienza della diversità. Il suo background è connotato dalla sopraffazione e dalla violenza. Tuttavia tra le mura del nascondiglio di famiglia si dispiega la sua crescita, la sua adolescenza”.

“Quest’anno – conclude la religiosa - il giornalista Davide Romano aiuterà i nostri alunni della secondaria di primo grado a cogliere come Anne Frank possa aiutarli a vivere la loro giovinezza trasformando ogni difficoltà in opportunità di crescita. Un grazie speciale a Romano per la sua disponibilità a condividere le sue riflessioni con i nostri ragazzi. È un tassello molto prezioso che si aggiunge alla formazione umana, culturale e spirituale dei nostri alunni”.

Ad Assisi, la serie di appuntamenti si aprirà giovedì 25 gennaio alle ore 17 con "Birkenau: là dove cessarono i diritti", iniziativa in programma all'auditorium della scuola Alessi di Santa Maria degli Angeli in cui sarà presentato il cortometraggio e le riflessioni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado a seguito del loro viaggio nei luoghi della memoria della Shoah. Venerdì 26 gennaio alle ore 15 Museo della Memoria a porte aperte con visita guidata gratuita e inaugurazione della mostra con i lavori realizzati dagli studenti sulla Shoah e la storia di Assisi; alle ore 17 nella biblioteca comunale in via San Francesco, la presentazione del libro "Tre Papi del '900 davanti all'orrore di Auschwitz" di Stefano Nicosia, docente di religione presso la Diocesi di Trento. Modera Gianluca Galli della Casa Editrice Morlacchi U.P., a parlarne l'autore con il professor Alessandro Cesareo. Sabato 27 gennaio alle ore 11 nella sala della Spogliazione del Palazzo vescovile si terrà la consegna delle medaglie d'onore da parte del prefetto di Perugia Armando Gradone e con i saluti del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino. Alle ore 18 all'auditorium Santa Chiarella in via Borgo Aretino ad Assisi la messa in scena di "Nuvole - Da Firenze ad Assisi con la libertà nascosta nella bicicletta di Gino Bartali", iniziativa a cura del Rotary Club di Assisi con Stefano Venarucci, voce recitante, e Fabio Berellini al pianoforte. Domenica 28 gennaio alle ore 17 nella sala della Conciliazione verrà proiettato il film "Assisi Underground", di Alexander Ramati. Lunedì 29 gennaio alle ore 16.30 nella biblioteca di Assisi in via San Francesco la presentazione del libro "Il volo del canarino", di Franco Casadidio.

A Castiglione del Lago, Castiglione del cinema organizza incontri e proiezioni per le scuole.

Deruta celebra il 27 gennaio, Giorno della Memoria, insieme agli studenti dell’Istituto “Magnini” di Deruta che faranno delle letture di testi e poesie sulla storia della Shoah, con accompagnamento musicale a cura degli allievi della scuola comunale di musica “G. Puccini” di Città di Castello, diretti dal Maestro Giulio Castrica. L’appuntamento è al Museo Regionale della Ceramica, alle 11.30. Interverranno il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore alla Cultura, Piero Montagnoli.

A Magione, la proiezione del film “Il labirinto del silenzio” del regista Giulio Ricciarelli giovedì 25 alle ore 17.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale. Venerdì 26, all’Officina teatrale La piazzetta, il reading di letture, musiche e immagini liberamente ispirato dal libro Dal giardino all’inferno. Lettere di una nonna ebrea dalla Germania 1933-1942, a cura del Circolo lettori ad alta voce di Magione e con la partecipazione di Mirco Bonucci alla chitarra.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle 17, da un intervento della curatrice del libro Mara Fazio, storica del teatro e dello spettacolo moderno e contemporaneo, che interverrà in diretta per raccontare la storia delle lettere e le vicende familiari che hanno visto le sue lontane parenti vittime del regime nazista.

Gli appuntamenti proseguono con lo spettacolo al Teatro Mengoni, il 27 gennaio alle ore 21, “L'isola degli uomini”, di e con Stefano Baffetti, prodotto da BottegArt, che ripercorre la vera storia dei pescatori di Isola Maggiore che nel giugno 1944, sfidando la sorte, portarono in salvo ventisei ebrei destinati alla deportazione. Lo spettacolo, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, proposto in occasione del decimo anniversario della pièce e a 80 anni dai drammatici fatti storici raccontati, sarà preceduto, nel pomeriggio alle 17, dall’incontro online "Letteratura e Shoah", conversazione sul libro “Novecento scritturale. La letteratura italiana e la Bibbia” di Sonia Gentile, docente dell'Università la Sapienza di Roma, edito da Carocci editore. Ne parleranno l’autrice e Cristiano Spila, Fondazione Giorgio Bassani.

Domenica 28 gennaio, ore 17.00 in biblioteca si parla di fumetti con Claudio Ferracci (Biblioteca delle Nuvole) che interverrà su: Le strisce dei lager. Il fumetto e la Shoah da Art Spiegelman agli X-Men in collaborazione con TrasimenoFumetto Festival.

Martedì 30 gennaio, ore 15.30 sempre in biblioteca, nell'ambito dei corsi dell'Università della terza età di Magione Sandro Tiberini terrà una conferenza dal titolo "La memorialistica italiana della Shoah (1944-2009)"

Venerdì 2 febbraio ore 17, Officina teatrale La piazzetta, conversazione con lo scrittore Giovanni Dozzini sui romanzi "La scelta" (Nutrimenti editore) e "Il prigioniero americano" (Fandango edizioni). L’autore ne parlerà con Vanni Ruggeri, assessore alla cultura Comune di Magione. Letture a cura del Circolo lettori ad alta voce (LaAV) di Magione.

Il programma si conclude domenica 4 febbraio nella sala del Consiglio comunale di Magione con la presentazione del libro Tre papi del ’900 davanti all’orrore di Auschwitz di Stefano Nicosia (Morlacchi editore). Dialoga con l’autore Alessandro Cesareo, docente di Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Lateranense

Appuntamenti per le scuole: lunedì 29 gennaio, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. Mazzini” di Magione, è previsto un incontro con le classi terze nell'ambito del Progetto lettura, dal titolo "Il filo spinato della memoria. Pratiche di narrazione sulla tragedia indicibile", mentre incontri tematici saranno proposti agli studenti di tutti i plessi del Circolo Didattico di Magione, venerdì 26 e martedì 30 gennaio.

A Bastia Umbra, le iniziative vedono destinatarie del programma le scuole del territorio. L’appuntamento per le studentesse e gli studenti è per Martedì 30 gennaio alle ore 10.00 presso il Cinema Teatro Esperia. Lo spettacolo, a cura di Masque produzioni, è rivolto ai ragazzi di alcune delle classi II e III della Scuola Media di I Grado “Colomba Antonietti” dell’Ist. Comprensivo Bastia1.

Inoltre, dal 22 al 31 Gennaio 2024, dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la Biblioteca Comunale “A.La Volpe”, sono in programma Letture sulla Shoah, rivolte ai ragazzi delle scuole del territorio.

Per tutta la settimana attività di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole del territorio, la Biblioteca Comunale, il Settore Sociale e Scolastico, il Settore Cultura e Sport, le Associazioni.

Il programma della Giornata della Memoria è stato redatto nell’ambito del Tavolo comunale delle Pari Opportunità, presieduto dall’Assessore Daniela Brunelli.

Si terrà lunedì 29 gennaio ore 11,00, presso l’Auditorium della Scuola dell'infanzia di Sigillo la presentazione del libro “I campi di Tullio. La storia di un Internato Militare Italiano” di Dino Renato Nardelli e Luigino Ciotti.

Il volume racconta la storia di Tullio Ciotti, classe 1924, padre di Luigino, sopravvissuto nei campi di prigionia tedeschi.