Giornata della Memoria, a Foligno gli studenti "incontrano" le testimonianze dei deportati

In occasione della giornata della memoria del 27 gennaio, si svolgerà all’Auditorium San Domenico, alle 11, una iniziativa che costituisce la restituzione finale del progetto “Costruiamo insieme la giornata della memoria”, promosso dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati) con le scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il progetto, patrocinato dal Comune di Foligno, nasce con l’obiettivo di proporre agli istituti scolastici una partecipazione alla Giornata della memoria tramite la diretta restituzione da parte degli studenti coinvolti di quanto hanno appreso su aspetti come i luoghi della deportazione in Umbria (come Cancelli, Cascina Radicosa, Val Lupo), le casermette di Colfiorito, la Shoah in Europa (i campi in Germania e nei territori occupati), in particolare sul campo di concentramento femminile di Ravensbruck, la vita nei campi con le ripercussioni su psicologia e letteratura. Il progetto ha previsto incontri ed interviste tra gli studenti e Maria Pizzoni, Presidente onoraria di ANED Umbria, Ambra Laurenzi, Presidente Comitato internazionale di Ravensbrück e Costantino Di Sante, storico dell’università del Molise. In questo percorso conoscitivo gli studenti hanno realizzato elaborati che verranno presentati sabato 27 secondo le più diverse propensioni di ciascuno (video, foto, letture).