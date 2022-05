Giornata Internazionale delle Famiglie, tanti gli eventi dedicati con il progetto regionale Umbria Culture for Family

Cultura a misura di famiglia: sarà questo il senso dell'iniziativa in programma il 15 maggio 2022 (Giornata Internazionale delle Famiglie) sotto l'egida della Regione Umbria, attraverso il programma Umbria Culture for Family. Si tratta di un'iniziativa volta ad incrementare gli standard per l’accoglienza delle famiglie e ad assegnare agli operatori un Marchio di Attenzione destinato alle strutture e alle organizzazioni culturali che intendono offrire servizi “a misura di famiglia”.

Una giornata all’insegna di laboratori, trekking urbani, spettacoli teatrali, letture animate e performance artistiche, nei luoghi della cultura aderenti all’iniziativa.

Il progetto Umbria Culture for Family propone molte iniziative organizzate dagli operatori della cultura, che dopo essersi confrontati con le esigenze delle famiglie attraverso un percorso formativo, hanno costruito proposte concrete su misura per loro; è infatti questo il cuore del progetto della Regione, che vuole creare un network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture culturali amiche delle famiglie.

Sono tanti gli operatori culturali aderenti all’evento che ha respiro internazionale, che hanno messo all’opera le proprie risorse per organizzare attività didattiche e laboratoriali, operatori museali, bibliotecari nell’ideazione di iniziative, pensate per famiglie con bambini fino a 14 anni all’interno dei diversi tipi di istituti e luoghi della cultura. In alcuni spazi saranno presenti fotografi per ritrarre tutte le famiglie che vorranno poi ricevere via email, gratuitamente, il ricordo della giornata.

Le attività in programma

Tra le attività in programma, storie e letture animate nei musei di Magione e di Montefalco: il Museo della Pesca di Magione propone una lettura animata dedicata a Gianni Rodari e Bruno Munari, mentre a Montefalco il Museo regionale di San Francesco propone fiabe accompagnate da accessori colorati e fantasiosi.

Tante le proposte di visita guidata con abbinato un laboratorio didattico, come a Foligno al Museo della Stampa, alla scoperta dei suoi processi e a Perugia al Museo civico di Palazzo della Penna che propone ai bambini di realizzare il ritratto dei propri genitori; ed anche atelier creativi, come il laboratorio – performance di racconto sulla vita di quartiere che coinvolgerà le famiglie nel Nuovo Circolo di Corciano; quello sulla moda rinascimentale ispirato agli abiti di Lucrezia Borgia a Spoleto alla Rocca Albornoz; le sperimentazioni pratiche sui giochi antichi al Museo civico Archeologico di Amelia, o di manipolazione dell'argilla al Museo Città di Cannara; e il tema del riciclo, affrontato al Museo Civico di Bevagna con il laboratorio “FATTOMANO speciale FAMIGLIE”.

Non mancano attività di gaming al museo: alla Cappella San Severo di Perugia un kit didattico consente l’interazione con l’affresco di Raffaello e Perugino “Trinità e Santi”; al Museo dell’Accademia di Perugia la proposta è di ricercare l’arte perduta; e a Todi nel Museo Civico percorsi da inventare, cercando di stare al riparo dell’aquila.

Attività anche in teatro: un laboratorio di costruzione di burattini accompagnato da uno spettacolo con grandi libri e pop up al Teatro di Figura a Perugia; e a Marsciano, alla Sala Eduardo De Filippo, teatro con attori, burattini e musica.

In un territorio celebre per i suoi incantevoli paesaggi, tra natura e passeggiate nelle città d’arte, non potevano mancare proposte di trekking urbano per famiglie: a Sant'Anatolia di Narco una visita al Museo della Canapa si abbina alla scoperta del centro storico; a Trevi al Complesso Museale di San Francesco un laboratorio è previsto al mattino mentre nel pomeriggio la proposta è di una passeggiata tra arte e natura lungo la via degli Eremiti; mentre a Terni la proposta è di un’attività ludico-didattica abbinata ad una passeggiata in bici per raccontare la lunga storia della città tra le acque.

Molte attività richiedono la prenotazione; inoltre in tantissimi musei ed eventi le famiglie potranno trovare gratuità e riduzioni.