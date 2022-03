Giornata della Guida Turistica, in Umbria alla scoperta dei santuari mariani di Mongiovino a Panicale e Santa Maria di Pietrorossa a Trevi

Sabato 5 e domenica 6 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, anche in Umbria verranno proposti due eventi alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, forse meno note al grande pubblico, ma pur sempre ricche di fascino: si tratta di due santuari mariani, Mongiovino a Panicale e Santa Maria di Pietrorossa a Trevi.

La Giornata è stata istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations, e promossa in Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche).

“E’ un evento – spiega Tiziano Ficola, delegato per conto dell’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria a organizzare la Giornata – ideato per presentare la figura della guida turistica e valorizzare i monumenti meno noti. Abbiamo scelto due piccole realtà, ottenendo già quasi un centinaio di iscrizioni. L’iniziativa è gratuita per i partecipanti, ma chi vorrà potrà fare una donazione all’Associazione umbra contro il cancro”.

Escursioni e solidarietà

Nelle due giornate di visita saranno presenti anche i volontari dell’Aucc che illustreranno l’attività dell’associazione.

“Siamo molto grati – commenta il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio - all’associazione Guide Turistiche dell’Umbria per aver scelto, quest’anno, l’Aucc. L’auspicio è che le persone possano partecipare a questa iniziativa per un triplice motivo: il primo, perché riscoprire i nostri luoghi è sempre un arricchimento personale; il secondo, perché viene valorizzata la figura professionale delle guide che è fondamentale; il terzo, perché mai come in questi ultimi due anni c’è bisogno di tanta solidarietà e di sostenere Aucc per la continuità di servizi, come la psiconcologia, essenziali per i pazienti”.