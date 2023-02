Giornata del farmaco, via alla raccolta in 95 farmacie umbre

Anche quest’anno, si svolgerà la Giornata di eaccolta del farmaco. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.



In Umbria, la Raccolta si svolgerà in 95 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti il sabato 11 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 48 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso un fabbisogno di 16.800 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2022, in 82 farmacie sono state raccolte 6.204 confezioni (pari a un valore di 48.214 euro) che hanno aiutato 3.301 ospiti di 45 realtà caritative del territorio regionale.



“Anche quest’anno le farmacie umbre sono pronte a collaborare alla Giornata di raccolta del farmaco – sottolinea il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani - Da sempre sostengono iniziative di solidarietà così importanti, a maggior ragione dopo due anni di pandemia e con l’attualità contraddistinta dalla carenza di alcuni medicinali”.



