Giornata nazionale della cura, anche l’Itts ‘Volta’ di Perugia partecipa con 10 iniziative in città

Si svolgerà mercoledì primo marzo la prima ‘Giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta’ in collaborazione con ‘Equal Care Day’ e promossa dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerose altre organizzazioni. In 113 città di 19 regioni italiane migliaia di studenti e insegnanti usciranno dalle loro scuole, 133 in totale, per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura degli altri.



Tra le scuole protagoniste vi è anche l’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia che organizza dieci significativi incontri: per la ‘Cura della salute’, sono previsti incontri al Residence Chianelli, al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Perugia e al Pronto Soccorso, in collaborazione con Avis comunale di Perugia, Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ e Usl Umbria 2; per la ‘Cura della salute mentale’, incontro al Centro Servizi ‘Grocco’; per la ‘Cura delle persone fragili’, incontro al Centro Sereni – Opera don Guanella’; per la Cura della Giustizia e della legalità, incontro alla Procura generale con Sergio Sottani, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia; per la ‘Cura degli impoveriti’, incontro con Ivan Maffeis, vescovo di Perugia, al Villaggio della Carità della Caritas; per la ‘Cura delle donne vittime di violenza’, incontro al Centro regionale pari opportunità con l’associazione Libera…mente Donna; per la ‘Cura delle parole e dell’informazione’, incontro nella sede regionale della Rai con Giovanni Parapini, responsabile della sede umbra, in collaborazione con l’associazione Articolo 21; per la ‘Cura della città’, incontro a Palazzo dei Priori con il sindaco della città Andrea Romizi; per la ‘Cura degli Animali’, incontro al Canile sanitario di Collestrada con gli operatori del canile e i volontari dello Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia; per la ‘Cura dell’ambiente’, attività di cura degli spazi esterni alla scuola in collaborazione con Gesenu.



“In questa giornata della Cura – afferma Fabiana Cruciani, dirigente scolastico dell’Itts ‘Volta’ di Perugia – i nostri studenti potranno realmente capire chi nella loro città si adopera ogni giorno per garantire tutti quei servizi essenziali di cura della nostra vita. Un modo per fare lezioni di reale cittadinanza, in modo diretto con le istituzioni, le associazioni, gli enti locali e riappropriarci di quel senso comune di civitas che è alla base di tutti gli insegnamenti realmente significativi. Un contatto diretto per capire chi si prende cura di ciò che spesso diamo per scontato ed arrivare ad una ‘mappatura della cura’ nella nostra Perugia che ha risposto con grande generosità alla nostra progettazione e alla voglia di conoscenza dei nostri ragazzi”.



La Giornata della cura è parte integrante del Programma nazionale di educazione civica e di cura delle nuove generazioni ‘Per la pace-Con la cura’ che si concluderà domenica 21 maggio 2023 con la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, intitolata ‘Trasformiamo il futuro’.