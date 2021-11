Giornata contro la violenza sulle donne, il ruolo delle Consigliere di Fiducia nelle Università

Una discussione con studiosi e rappresentanti delle istituzioni per conoscere il ruolo delle Consigliere di Fiducia nelle Università italiane come figura specializzata, esterna e imparziale, fondamentale per la promozione e la costruzione di un ambiente di lavoro improntato al benessere di tutto il personale universitario e agli studenti e alle studentesse. E' questo l'obiettivo del seminario di studio promosso in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, giovedì 25 novembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia e su piattaforma Teams. Il titolo infatti è: “Il ruolo delle Consigliere di Fiducia nelle università”.

A organizzare il seminario è il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo perugino, in accordo con la Consigliera di Fiducia dell’Ateneo Monica Raichini, la Consigliera di Parità della Regione dell’Umbria Monica Paparelli e la Consigliera di Parità della Provincia Terni Maria Teresa di Lernia. L'incontro sarà incentrato, in particolare, sul ruolo delle Consigliere di Fiducia nelle università, dopo la nomina dell’avv.ta Monica Raichini nell’Ateneo di Perugia.

Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Ateneo di Perugia, Professor Maurizio Oliviero, del Delegato del Rettore per le Umane Risorse, Mario Tosti, e gli interventi istituzionali del Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e del Prefetto di Perugia, Armando Gradone, inizieranno i lavori, coordinati dalla presidente del CUG Unipg, Silvia Fornari. Previste le comunicazioni di Monica Paparelli, Consigliera di Parità della Regione dell’Umbria e di Maria Teresa di Lernia Consigliera di Parità della Provincia Terni.

Alle ore 10 seguiranno gli interventi programmati della Consigliera di Fiducia UNIPG Monica Raichini, con una comunicazione dal titolo “Il ruolo della Consigliera di Fiducia per la tutela di tutte le persone facenti parte della comunità dell’Ateneo in ambito di discriminazioni, mobbing e molestie”, del docente di Diritto del Lavoro dell’Ateneo Antonio Preteroti, sul tema “Discriminazioni e rischi connessi alle differenze di genere nel mondo del lavoro che cambia”, e dell’esperta di Politiche di genere nel mercato del Lavoro di FORMA.Azione srl, Sylvia Liuti con l’ intervento “Gender Equality at work. Prevenzione e contrasto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”.