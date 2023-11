Violenza sulle donne, in Provincia "Secondo Atto - Due volte vittima"

Prezzo non disponibile

E’ prevista per venerdì 24 novembre a partire dalle 9 nella sala del Consiglio Provinciale, l’iniziativa "Secondo Atto - Due volte vittima", organizzata, dalla consigliera di Parità della Provincia di Perugia Giuliana Astarita e dalla Provincia di Perugia, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A fare i saluti Istituzionali saranno Erika Borghesi consigliera della Provincia di Perugia con delega alle pari opportunità e Caterina Grechi Presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria. L’incontro proseguirà con l’intervento di Giuliana Astarita e la pièce teatrale “Secondo Atto” scritto e diretto da Giulia Corradi, da una idea di Giulia Morelli con Silvia Vallerani, Martina Maria Zuccarello e Davide Mastinu.

Lo spettacolo darà lo spunto alla discussione con gli interventi di: Rosella De Leonibus Psicologa psicoterapeuta e formatrice, Cinzia Morosin Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Umbria, Maria Grazia Corrado Vicaria del questore della Provincia di Perugia e Sonia Montegiove giornalista informatica.

Parteciperanno alcuni studenti degli Istituti di Istruzione Superiore M. Polo R. Bonghi di Assisi, Istituto Tecnologico Statale Alessandro Volta e il Liceo Artistico Bernardino di Betto.