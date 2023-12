Giorgione, il re della cucina contadina: una giornata al Quasar Village tra spesa, ricette e libri

Il famoso cuoco Giorgio Barchiesi in arte Giorgione, ha deliziato i visitatori del Quasar Village con una giornata all’insegna della gastronomia e della cultura.

Il simpatico conduttore di Orto e Cucina, sabato 16 dicembre, ha fatto la spesa presso il supermercato del centro commerciale di Corciano e ha poi preparato alcune delle sue ricette che richiamano la tradizione contadina. Tra le sue mani esperte, verdure, pesce, olio e farina si sono trasformati in tesori da portare in tavola.

Uno show cooking d’autore dove il pubblico ha potuto assistere alla dimostrazione culinaria e assaggiare le pietanze apprezzando la bontà e la semplicità dei sapori. Con il suo stile inconfondibile ha preparato alcuni dei suoi piatti tipici spiegando i segreti e le origini di ogni ricetta. Il profumo invitante delle sue pietanze si è diffuso nell’aria attirando sempre più persone oltre che ai fan presenti per l’occasione.

Giorgione ha inoltre presentato il suo libro “Orto e cucina ottanta ricette laide e corrotte” edito da Gambero Rosso. Come si legge nella sinossi del libro: “Dalla campagna umbra Giorgione sceglie e cucina i prodotti della terra in base alle stagioni, liberando una passione davvero contagiosa per la buona tavola. Come ama dire lui stesso, la sua cucina è “disinvolta, laida e corrotta”, ma non nel senso che è in qualche modo contaminata dalle abitudini della cucina fast e dalla produzione industriale, ma nel senso che ciascuno di noi, seguendo le sue ricette, viene chiamato a metterci del suo, aggiungendo ingredienti del proprio territorio, dosando a piacimento le spezie, scegliendo una cottura piuttosto che un’altra”.

Giorgione ha dunque regalato al Quasar Village una giornata ricca di gusto, cultura e allegria. Il suo amore per la cucina si è manifestato in ogni piatto, in ogni storia e in ogni sorriso. Un vero spettacolo per il palato e per gli occhi che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza unica e coinvolgente.