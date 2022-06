"Giardino e orto naturale, dalla teoria alla pratica”, a Tuoro un corso per imparare l'arte del giardinaggio rivolto a studenti e non solo

SI fa un gran parlare della bellezza della natura, dell'Umbria come regione verde, di prodotti naturali dell'orto come un vero toccasana per la salute. Ma quanti di noi sanno, realmente, come si coltiva un orto o come si fa crescere un bel un giardino?

Con il titolo “Giardino e orto naturale, dalla teoria alla pratica” si svolgerà l'evento conclusivo del progetto, realizzato con fondi europei Erasmus+, “Wild - Wild Garden for Learning and Development”.

Si tratta di un progetto rivolto a insegnati ed alunni di scuola per migliorare le competenze scientifiche, fornendo tutte le informazioni utili per l’ideazione e l’allestimento del wild garden anche grazie alla trattazione di progetti già sviluppati nel mondo, pure in ambito scolastico.

Venerdì 17 giugno 2022, dalle ore 15.30 alle 19.30, all’interno dell’Azienda agricola Agri Hyla (Loc. Cerqueto, Tuoro sul Trasimeno), partner tecnico del progetto, tutti gli interessati potranno trascorrere un pomeriggio alla scoperta delle caratteristiche di un giardino e orto naturale e realizzare, con l’aiuto di esperti, gli elementi che li compongono.

L’appuntamento è così un ulteriore azione del progetto europeo “Wild”, che ha interessato le nazioni Polonia, Romania e Italia, per realizzare giardini naturali nelle scuole in cui sperimentare, osservare, conoscere da vicino i meccanismi che regolano gli ecosistemi naturali.

Il Final Meeting del progetto si è tenuto a fine maggio sempre a Tuoro, occasione per fare il punto delle iniziative realizzate in due anni e mezzo di progetto e dei materiali didattici sperimentati e realizzati che ora sono a disposizione di insegnanti, educatori e cittadini che vorranno utilizzarli per progettare e realizzare un Wild Garden.

I materiali didattici sono stati realizzati dallo Studio Naturalistico Hyla, dall’Università di Pitesti (partner - Romania) e dall’Università di Lodz (partner - Polonia) e successivamente testati ed utilizzati per la realizzazione di un Wild Garden dall’Istituto comprensivo “Dalmazio Birago” di Tuoro e Passignano sul Trasimeno (partner - Italia) e dalla scuola “Alexandru Davila” di Pitesti (partner - Romania).

Ora quindi, dopo l’esperienza del Wild Garden realizzato dall’Istituto comprensivo “Dalmazio Birago” di Tuoro e Passignano sul Trasimeno, che ha coinvolto in particolare 130 alunni, sempre più scuole vogliono infatti trasformare i propri giardini scolastici in delle vere e proprie aule a cielo aperto. Ma non solo le scuole.

Non solo studenti, ma anche per tutti i cittadini

Sono tanti, inoltre, i cittadini che si stanno avvicinando a questa pratica. L’evento del 17 giugno va proprio in questa direzione.

Tre le postazione tematiche organizzate per il pomeriggio di lavoro all’interno dell’Azienda agricola Agri Hyla: “La mangiatoia, la bat box e gli altri rifugi per animali utili”; “Il bug hotel, le api e gli impollinatori selvatici”; “La legnaia, la catasta di pietra e il legno morto”; “Le piccole raccolte d'acqua”; “La concimazione organica e la compostiera”; “Serra calda, pacciamatura, uso dell’acqua e altre pratiche sostenibili”; “Varietà e razze antiche” (a cura del dott. Mauro Gramaccia, 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria); “Erbe, fiori e frutti spontanei in collaborazione” (a cura del dott. Aldo Ranfa, già Docente di Botanica Ambientale e Applicata, Università di Perugia).

Al termine dell'attività verrà offerto un aperitivo a base di prodotti dell'azienda agricola e di altre aziende del territorio.

Prenotazione obbligatoria tramite form di Google: https://forms.gle/AUFNZTbozAPUFhwx5