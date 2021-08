Giano dell'Umbria propone una mini rassegna estiva per non mancare l'appuntamento con la socialità

Tre date per la rassegna di eventi "Giano d'estate". Dopo la prima edizione del 2019, torna in formato ridotto per via sia del rischio di ripresa dei contagi da Covid-19 che alle difficoltà organizzative e logistiche legate alle normative per gli eventi e spettacoli pubblici, in particolar modo in tema di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle criticità nel coinvolgimento di associazioni e pro loco, da sempre protagoniste delle estati gianesi. L'amministrazione comunale, tuttavia, dopo un anno di stop precauzionale nel 2020, non ha voluto far mancare un momento di socialità e aggregazione, individuando in via prudenziale tre momenti in altrettanti centri del territorio.

Si inizia sabato 14 agosto a Giano, in piazza del Comune, con il tradizionale concerto della banda musicale alle ore 18, per poi seguire con il concerto degli "Egoricarica", a partire dalle ore 21.

Domenica 22 agosto, a Montecchio, alle 16.30 visita speciale al museo archeologico a cui seguirà Lola Swing in concerto nella seconda parte del pomeriggio.

Infine, venerdì 27 agosto, ci sarà una serata in ricordo di Daniela Placidi con l'esibizione della Western Country Band alle 21.30 in piazza Unità d'Italia.

La partecipazione agli eventi è subordinata al possesso del green pass o di tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l'evento e alle altre norme previste dall'ultimo decreto Covid.