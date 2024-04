"Non arrecare un danno significativo all’ambiente", convegno di Gesenu alla Stranieri

Il Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria, l’Universita? per Stranieri di Perugia e Gesenu ambiente organizzano per il pomeriggio di venerdi? 12 e la mattina di sabato 13 aprile un convegno sul nuovo principio “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (principio DNSH).

Il tema e? centrale nel contesto del Green Deal e della transizione ecologica che vede l’Europa contrastare i cambiamenti climatici con l’ambizioso obiettivo della neutralita? climatica entro il 2050.

Il convegno si svolgera? presso l’Universita? per Stranieri ed e? di particolare attualita? in quanto il principio DNSH vincola tutti i progetti finanziati dall’Unione europea con il PNRR e le amministrazioni pubbliche, i professionisti, le imprese sono in difficolta? per la scarsa conoscenza dell’argomento e per le incertezze sulla sua applicazione.

Il convegno e? il primo in Italia su tale argomento e per affrontarne i vari aspetti vedra? riuniti a Perugia i maggiori docenti di diritto amministrativo e diritto dell’ambiente.

Sara? introdotto venerdi? 12 aprile, alle ore 15,30, da Giuseppe Severini, Presidente del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria e Presidente di Sezione emerito del Consiglio di Stato, con il saluto di Marco Squarta, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, del Magnifico Rettore Prof.Valerio De Cesaris ed il contributo della Prof.ssa Maura Marchegiani dell’Universita? per Stranieri di Perugia, nonche? il contributo del Prof.Antonio Bartolini dell’Universita? degli Studi di Perugia, della Prof.ssa Elisa Scotti dell’Universita? di Macerata, del Prof.Duccio Traina dell’Universita? di Firenze e della Prof.ssa Monica Delsignore dell’Universita? di Milano.

Il sabato mattina, alle ore 9,00, il convegno proseguira? con una tavola rotonda coordinata dal presidente di Gesenu, Urbano Barelli, con la partecipazione di Francesco Asdrubali dell’Universita? per Stranieri di Perugia, di Luisa Cassetti dell’Universita? degli Studi di Perugia, di Andrea Fari? dell’Universita? Lumsa, di.Francesco De Leonardis dell’Universita? Roma Tre, di Barbara Marchetti dell’Universita? di Trento, di Massimo Monteduro dell’Universita? del Salento e sara? concluso.Giampaolo Rossi, emerito dell’Universita? Roma Tre e dell’Universita? di Pechino.

Il convegno e? accreditato per la formazione professionale di ingegneri, architetti e avvocati.