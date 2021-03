Orientamento all'ascolto per genitori "disperati": le serate online dall'Oratorio Pingo di Case Bruciate

Un aiuto concreto per genitori che si trovano ad affrontare la difficile situazione con i figli a casa in dad. Tra ansia da pandemia, smart working, zero nonni e video lezioni, la gestione dei figli è diventatata improvvisamente più complessa per tante famiglie.

Per questo motivo, l'Oratorio "Pingo - Preferisco il Paradiso" di Perugia Case Bruciate ha pensato di offrire un servizio a tutte le famiglie. Si tratta di un momento di ascolto e di confronto in webinar in quattro puntate, di cui le prime due si sono già svolte nelle scorse settimane. Gli incontri, ai quali si può partecipare inviando richiesta la numero 328.7143986, sono completamente gratuiti.

A tenere gli incontri, che si svolgono il venerdì alle 20.30, sono una consulente familiare ed una psicoterapeuta che aiutano ad affrontare alcuni temi legati alle relazioni familiari.

In ogni incontro, oltre all'aspetto "teorico", c'è uno spazio di ascolto e confronto per provare a camminare insieme in questo periodo di distanze.

Per accedere agli incontri bisogna contattare don Daniele (328.7143986) che invierà il link un'ora prima dell'appuntamento.