Impronte, giovani visioni di cucine del passato: gli chef Nicoletta Franceschini e Giacomo Ramacci "a quattro mani"

Sarà il ristorante Silene di Foligno, con la sua chef Nicoletta Franceschini, vincitrice del premio del Gambero Rosso “Tradizione Futura”, ad ospitare il primo di due incontri culinari organizzati con un’altra giovane promessa della ristorazione umbra: lo chef Giacomo Ramacci dell’Officina dei Sapori di Gubbio.

Due serate legate a doppio filo dalla visione comune dei due giovani chef, quella di portare a tavola i sapori forti e più classici della tradizione gastronomica locale, con una cifra stilistica leggera e contemporanea.

Tra i piatti della serata anche il cannellone di pollo arrosto che ha recentemente vinto il Premio “Piatto dell’anno per la rivista di settore il Forchettiere. L'appuntamento è per venerdì 9 febbraio, da Silene Piccolo Ristorante, in via Maurizio Quadrio 21, a Foligno.