La Galleria che non ti aspetti, tre aperture straordinarie per scoprire l'arte e la bellezza

La Galleria che non ti aspetti. E' la nuova proposta di visite guidate proposte dalla Galleria nazione dell'Umbria con le aperture straordinarie del 27 e 30 ottobre e del 3 novembre 2020.

Il calendario e gli orari dell'evento #laGalleriachenontiaspetti... sono i seguenti: martedì 27 ottobre dalle 15.30 alle 19.30; venerdì 30 ottobre dalle 10.00 alle 19.30; martedì 3 novembre dalle 15.30 alle 19.30.

Gli appuntamenti con l'arte e la bellezza non finiscono qui e i prossimi eventi della Galleria nazionale saranno resi noti prossimamente.

Per tutte le aperture straordinarie non è necessaria la prenotazione, ma l'accesso è consentito dopo la misurazione della temperatura con il termoscanner, posizionato prima della biglietteria; è obbligatorio indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza e la capienza massima indicata in ciascuna sala.

