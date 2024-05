L’Umbria degli anni '50 nella magia del bianco e nero di Fulvio Roiter alla Galleria Nazionale dell'Umbria

“Fotografare l’Italia non è difficile. È impossibile. Condensarne le bellezze, gli aspetti più significativi paesaggistici, storici o sociali, è un impresa folle” scriveva il fotografo Fulvio Roiter, l’artista al centro della mostra fotografica che inaugura un nuovo capitolo alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

Un capitolo aperto al contemporaneo che squarcia il velo dell’antica e dorata Madonna con bambino ora accompagnata dai volti di giovani donne, dallo zoppicare degli anziani e dai muli affaticati che camminano nella neve dell’Umbria.

“Umbria, una storia d’amore. Fulvio Roiter”, dal 29 maggio al 13 ottobre, da il via al progetto Camera Oscura dedicato appunto fotografia. Una celebrazione dell’arte e della memoria curata da Alessandra Mauro e concepita da Marina Bon Valsassina e Costanza Neve.

Tra le pareti storiche del museo si svelano 27 straordinarie immagini scattate da Fulvio Roiter nel lontano 1955. Queste opere, commissionate dalla casa editrice svizzera Guilde du Livre illustrano i “Fioretti di San Francesco” e conducono lo spettatore attraverso un’Umbria rurale e montuosa, cristallizzata nel tempo.

Le immagini di Roiter sono un inno alla bellezza semplice e genuina di un mondo che stava per essere trasformato dalla modernità. Ogni scatto è una finestra su un passato quasi fiabesco, in un mondo in cui la vita scorre lenta, in armonia con la natura e dove le architetture si fondono perfettamente con il paesaggio.

Jessica Roiter, figlia del famoso fotografo presente durante l’inaugurazione della mostra dedicata a suo padre, ha sottolineato come la mostra rappresenti un concentrato dell’essenza italiana, di cultura e storia, e di come queste siano parte integrante del suo Dna, per questo è stata subito entusiasta del progetto presentatole.

Ha raccontato, con grande coinvolgimento, l’episodio della carriera del padre che dopo aver ricevuto un telegramma su una nevicata straordinaria in Umbria partì con entusiasmo per fotografare i paesaggi bianchi della regione. Nonostante la neve si fosse sciolta al suo arrivo una nuova tempesta la notte seguente gli permise di catturare le immagini iconiche oggi presenti nell’esposizione.

Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia, ha spiegato che il nome del progetto Camera Oscura è ispirato proprio dallo spazio espositivo che ricorda una scatola magica avvolta da luci soffuse. Questo ambiente è perfetto per ospitare, a cadenza semestrale, i grandi maestri della fotografia.

“Ci è sembrato doveroso iniziare con un omaggio al territorio, raccontato dallo sguardo innamorato di Fulvio Roiter, il quale indaga non i luoghi più conosciuti e rappresentativi, ma quell’Umbria che non ti aspetti e che sbuca improvvisamente, con un portato tradizionale e culturale che ha un sapore mitico e archetipico” ha concluso D’Orazio.