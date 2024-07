Galleria Nazionale dell'Umbria, aperture straordinarie per ammirare Le tre età di Klimt

Aperture straordinarie per ammirare la mostra "Un capolavoro a Perugia. Le tre età di Klimt" alla Galleria Nazionale dell’Umbria. "In un’estate di eccezionale fermento per la vita culturale di Perugia, abbiamo deciso di dare il nostro contributo non solo portando un’opera straordinaria come Le tre età di Klimt, ma anche di dedicare a questo capolavoro approfondimenti, estendendo l’orario di apertura del museo. Porteremo i partecipanti alla scoperta dei dettagli inediti, delle storie, delle connessioni che si celano dietro l’esposizione", spiega il direttore, Costantino D’Orazio.

Le visite guidate curate dallo staff dei Servizi educativi (previo acquisto del biglietto di ingresso) si svolgeranno alle 19.30 e alle 21.00 nei giorni del 25 luglio, 1° e 29 agosto, 5 e 14 settembre; le prenotazioni saranno a cura di Sistema Museo, alla mail gnu@sistemamuseo.it, per massimo 25 persone a turno.

In questi giorni la Galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 22.30 – ultimo accesso alle 21.30.