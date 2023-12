GalAci, i festeggiamenti cinquanta anni dell'Autodromo chiudono in bellezza

Torna il GalAci, consueto appuntamento di fine anno organizzato dall’Automobile club di Perugia che si terrà sabato 2 dicembre a partire dalle 18 all’Hotel Brufani palace, nel centro storico del capoluogo umbro.

Ad accogliere ospiti e istituzioni che interverranno alla serata sarà il presidente di Ac Perugia Ruggero Campi. L’evento, nato nel 2006 con l’intenzione di proporre ai propri soci il calendario, è diventato un vero e proprio appuntamento per la città e gli amanti del motorsport. Come da tradizione, dunque, verrà presentato il calendario, per il 2024 dedicato al tema del viaggio, e saranno assegnati premi e riconoscimenti a personalità che si sono distinte in ambito motoristico e sportivo, oltre che per l’impegno nel proprio ambito di attività. Tra questi, il premio gli Automobili che, negli anni, è stato assegnato, tra gli altri,

al Misano Word Circuit Marco Simoncelli, Emanuele Pirro, Giacomo Agostini, Sandro Munari, Giancarlo Minardi, Alessandro Nannini e Raffaele Gianmaria.

Inoltre, il la serata costituirà un prezioso momento per concludere i festeggiamenti legati alle celebrazioni dei 50 anni dalla fondazione dell’Autodromo dell’Umbria, Mario Umberto Borzacchini avviati in occasione del GalAci 2022.

Durante l’iniziativa è prevista anche la proiezione di numerosi filmati storici del motorismo italiano.