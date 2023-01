Gabry Ponte e Cappuccetto Rozzo, l'epopea della Repubblica di Cospaia: un fine settimana per tutti i gusti

Musica, teatro, libri. Gli apputamenti per il fine settimana nella provincia di Perugia. Occasioni per tutti i gusti. Questa sera all’Afterlife di Balanzano, in occasione degli appuntamenti speciali per il compleanno del club, sarà ospite Gabry Ponte, maestro della dance internazionale.

Un racconto particolarmente avvincente ed emozionante che fa arrivare l’esistenza della Repubblica di Cospaia fino agli anni Trenta del Novecento, in pieno regime fascista. E’ quanto racchiuso nel libro “Protocollo K.” di Fabio Magara, che sarà presentato sabato 21 gennaio, alle 16.30, al Museo del Tabacco di San Giustino.

Sarà la sala dei Notari di Perugia a ospitare sabato 21 gennaio alle 21 Cappuccetto Rozzo Reloaded con il nuovo fuoriclasse della comicità toscana Jonathan Canini. Evento realizzato nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, in collaborazione con il Comune di Perugia.

La performance rivisita la nota favola “trascinando” in Toscana tutti i suoi personaggi: fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore, lucchese il lupo. Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un esilarante botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, ideatore e regista dello spettacolo, oltre che autore dei testi. Con lui sul palco Riccardo Di Marzo.

Sempre sabato 21, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, si terrà lo spettacolo del quartetto Pessoa per il “Fuori Festival” da Umbria Film Festival. Il concerto si intitola “Il suono delle immagini” ed è il terzo appuntamento che il “Fuori Festival”.

Domenica 22, alle 17.30, nella ex chiesa di San Francesco a Montefalco, il reading teatrale "Compleanno di Thadea. Sempre domenica, alle 17, al teatro degli Instabili di Assisi, lo spettacolo di Valerio Mieli, “Desiderava da sempre”.

Proseguono fino a domenica le repliche dello spettacolo “Amanti”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Appuntamento al teatro Morlacchi per la stagione del Teatro stabile dell’Umbria.