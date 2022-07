Perugia, musica ed arti grafiche si incontrano a Fusotronica: il programma

Torna Fusotronica. L'edizione 2022 del Festival di musica ed arti grafiche organizzato dall'associazione Metanoia è in programma dal 22 al 24 luglio al Fuseum di Monte Malbe, il centro museale che raccoglie le opere dell’artista perugino Brajo Fuso.

In cartellone, annunciano da Metanoia, "eventi di sensibilizzazione alla tutela ambientale con la raccolta rifiuti curata da Legambiente; esposizioni e performance dal vivo di artisti visuali (con illustratori/pittori umbri di rilievo internazionale); musica dal vivo con l’innovativa proposta della creazione di un fondale illustrato per ogni band durante il concerto stesso in video-mapping; proiezione immersiva con il film Koyaanisqatsi con le musiche del grande Philp Glass; divulgazione scientifica incontri con fisici e astronomi per parlare di costellazioni attraverso l’osservazione diretta con mezzi tecnici forniti dagli studiosi".

Ecco il programma dell'edizione 2022

VENERDÌ 22

Dalle 19:30:

Disegno dal vivo a cura degli illustratori Becoming X Art & Sound Collective

Aperitivo street food

Mostra delle opere degli illustratori di Becoming X

Visite guidate al parco e alla galleria di Brajo Fuso

Dalle 21:30:

Concerto di band rock umbre con performance di live drawing in video-mapping

Lineup Musicisti:

Vespertina / Known Physics / Wabeesabee / Lizi and The Kids

Con gli Illustratori:

Laura Aschieri / Alessandro Davoli / Silvia Alcidi / Filippo Paparelli

SABATO 23

Dalle 19:30:

Postazioni pic-nic con giochi di società messi a disposizione dalla Città del Sole (via Oberdan)

Aperitivo street food

Mostra di fotografia a cura di METANOIA:”Al dilà della catastrofe”

Visite guidate al parco e alla galleria

Dalle 21:30:

Proiezione su schermo parabolico con audio in surround del film Koyaanisquatsi

DOMENICA 24

Dalle 19:30:

Mostra di fotografia astronomica con sonorizzazione:”Nel Concavo Cielo Sfavilla”

Fotografie di Simone Caldonazzi, Alfonso Caschili.

Dalle 21:30:

Osservazione del cielo con telescopio, lezione a cura del Dott. Stefano Germani, ricercatore del dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, intervallata da letture di racconti di fantascienza e musicazione di Tommaso Donati.