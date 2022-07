FuoriPost, il cinema si trasferisce all'aperto nella piazzetta Montessori: 8 film per l'estate

Con FuoriPost il cinema “esce dal cinema” e per dieci giorni la città potrà goderne in un luogo speciale, con ospiti importanti e altre sorprese.

Si inaugura oggi, lunedì 18 luglio il FuoriPost, ovvero le proiezioni a ingresso gratuito in quella conosciuta come Piazzetta del Carmine, ora Piazza Maria Montessori, alla presenza dei rispettivi registi, che in questa seconda metà di luglio animeranno l’area di via della Viola. Si inizierà con Piccolo Corpo di Laura Samani, presentato alla Semaine De Le Critique del Festival di Cannes 2021 e al 39° Torino Film Festival oltre che in moltissimi festival internazionali, il film si è aggiudicato il David di Donatello 2022 come miglior esordio alla regia.

Martedì 19 ospite Marcello Sannino con Rosa Pietra Stella, opera presentata al festival di Rotterdam, quindi attesi mercoledì 20 Cyop e Kaf con il loro Lievito, presentato al Torino Film Festival. Il regista classe ’89 Francesco Montagner sarà presente invece giovedì per la proiezione del suo Brotherhood, vincitore del Pardo d'oro come miglior opera prima al festival di Locarno.

Gli ultimi 4 appuntamenti dal 25 luglio. L’ospite della prima serata di questa seconda parte di FuoriPost sarà la perugina Giulia D’Amato, che accompagnerà la prima proiezione in città di Un altro giorno d’amore, già presentato alla mostra del nuovo cinema di Pesaro. Martedì 26 toccherà a Matteo Butrugno e Daniele Coluccini, presenti in città con il loro C’è un soffio di vita soltanto presentato al Torino Film Festival. Mother Lode di Matteo Tortone, direttamente dalla Mostra del cinema di Venezia, attende il pubblico il 27 luglio per poi chiudere il 28 con un evento speciale in occasione della presentazione di Tuono: un evento organizzato per ricordare il fumettista e illustratore toscano Tuono Pettinato, scomparso lo scorso anno, che oltre al regista Dario Marani e all’autrice Clarissa Montilla vedrà la partecipazione di molti ospiti speciali. Inoltre è in programma un live drawing realizzato in collaborazione con Becoming X art + sound collettive.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e inizieranno alle 21.30; in caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno del PostModernissimo.