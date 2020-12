Free Xmas Delivery, Quasar e Cospea Village consegnano gratis i regali

Si chiama Free Xmas Delivery ed è il servizio gratuito di consegna regali a domicilio che Ethos e i centri commerciali di PAC 2000A Conad Quasar Village di Corciano e Cospea village di Terni mettono a disposizione dei loro clienti per le prossime festività.

‘Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell’anno a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi’. “Recita così un aforisma dello scrittore Fabrizio Caramagna – commentano i promotori dell’iniziativa –, che con poche parole descrive un sentimento universalmente condiviso e un’esigenza oggi ancora più sentita. ‘Guai se non ci fosse il Natale!’ diciamo anche noi che con questa iniziativa vogliamo guardare avanti”.

Il Free Xmas Delivery dà la possibilità di inviare direttamente nelle case di amici e parenti il dono acquistato nei centri commerciali aderenti. In tempi di distanziamento sociale, Ethos diventa un ideale Babbo Natale che accorcia le distanze e unisce, grazie alla consegna del regalo, coloro che, altrimenti, potrebbero non avere la possibilità di incontrarsi.

Per fruire del servizio è sufficiente scegliere il regalo in uno dei punti vendita del Quasar e del Cospea Village e lasciarlo in consegna al concierge attivo al desk in galleria. Il servizio sarà attivo fino al 6 gennaio e verrà effettuato secondo gli orari esposti nella postazione dedicata in ogni centro commerciale.