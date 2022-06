Francesco nei sentieri e Gran galà del Bicicletterario: due giornate dove regina è stata la passione per la bicicletta

Oltre 150 ciclisti provenienti da tutta la Penisola (ma soprattutto da Toscana e Veneto) hanno risposto all'appello di Francesco nei sentieri, cicloturistica d’epoca organizzata dall’Asd omonima presieduta da Cesare Galletti, disputatasi tra Perugia e alcuni dei borghi attraversati dal Tevere o bagnati dal Trasimeno. A dare il via alla manifestazione sabato 18 giugno è stato il cardinale Gualtiero Bassetti.

Due giornate quelle di sabato e domenica scorsi all’insegna della passione per la bicicletta, protagonista assoluta nel Gran Galà del bicicletterario, finalissimadel concorso letterario a tema ciclistico che ha ‘racchiuso’ le cinque edizioni, dal 2015 al 2019, premiando opere inedite di narrativa, prosa breve, poesie e aforismi dedicate alla bici. Nell'occasione della primazione di questo speciale concorso unico al mondo, sono stati premiati i vincitori assoluti di tutte le edizioni ed è stato consegnato un omaggio anche ad alcuni degli altri ‘cicloscrittori’ partecipanti. Basti pensare che solo nel 2019 sono stati ben 700 i parrtecipanti al concorso.

Da questa esperienza ne è nata anche una ricca raccolta antologica, ‘Massa critica’, che racchiude le opere dei vincitori e i destinatari delle menzioni speciali, arricchita, inoltre, da speciali contributi a partire da quello di Emilio Rigatti, presidente onorario della Giuria, di Paolo Rumiz, Timisoara Pinto, Alessandra Schepisi, Carlo Delfino e Alessio Berti.

Premiati, per la sezione ‘Racconti’, Sara Galeotti con ‘Bologna’, e Diego Squarzon con ‘Angelo volava’ al primo posto; seconda Sara Galeotti con ‘Miracolo inevitabile’ e terzi a parimerito Redenta Formisano con ‘Sempre in bici quelle due’ e Piero Iannello con ‘Chella cazz de bicicletta’. Nella sezione poesie prima è stata Marina Pecorini con ‘Ali e la bicicletta’, secondo Alessandro Cantaro con ‘Sussurro di guerra in 2/2’ e terzo Paolo Polvani con ‘Le operaie sulla bicicletta’. Infine, per la sezione Miniracconti è stato premiato Nicola Mastalli con il suo ‘Passeggiata primaverile’.

Sport, turismo e cultura riuninti in una sola manifestazione

“Con Francesco nei sentieri cerchiamo di unire lo sport al turismo e alla cultura – ha dichiarato Galletti –. In questa edizione, per esempio, abbiamo anche organizzato delle visite guidate al Chiostro della Cattedrale di san Lorenzo e al Museo archeologico nazionale dell’Umbria. Durante l’anno poi organizziamo spesso iniziative culturali e così, anche durante la cicloturistica, l’attenzione è quella di attraversare i posti più significativi dal punto di vista storico e architettonico”.

A partecipare all'evento anche Fabrizio Ravanelli, testimonial della manifestazione, che si è avvicinato al mondo della bicicletta dopo aver chiuso con la sua esperienza calcistica. “La bicicletta – ha affermato Ravanelli – è uno sport di passione, una bella palestra di vita come il calcio, che mi dà grande stimolo e mi fa sentire ancora giovane”.