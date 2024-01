L'INTERVISTA Fraffrog: carta, matita e You Tube

Francesca Presentini, che oltre un milione e mezzo di persone conosce come Fraffrog, disegna su qualsiasi cosa trovi e con qualsiasi tecnica. Sul suo canale You Tube fa vedere come farlo, spiega, dà consigli, prova pennarelli, gomme, colori e sperimenta tecniche. Qualche volta sfida i suoi amici-colleghi in challenge all’ultimo tratto oppure racconta storie animate. Ha realizzato diversi libri, l’ultimo dei quali, “Che faccio da grande?”, è uscito per la casa editrice Gigaciao che ha fondato insieme a Sio, Dado e Giacomo Bevilacqua. Con loro ha partecipato a Umbriacon. Due giornate di incontro con lettori e fan, firme e selfie con le “rane” che la seguono in rete e che, alla prima occasione, hanno trovato il modo di un incontro dal vivo.

“Sono su You Tube da circa 13 anni, ne avevo 16, l’approccio con la rete è sempre in continua evoluzione, in particolare quando si parla di social network e di digitale in generale. L’elemento cardine è quello di rinnovarsi e adeguare il linguaggio. Noi, facendo fumetti, che sono un’arte che esiste da tempo, cerchiamo di farli umoristici, comici, con qualcosa dietro. Sono diversi i livelli di lettura, però cercando sempre di arrivare a un. Pubblico giovane che adesso ha sicuramente una soglia di attenzione più bassa. A noi piace l’idea di prenderli sui social e portarli sulla carta, lo strumento con il quale siamo nati. Noi lettori di Topolino, Lupo Alberto e i fumetti che andavano negli anni Novanta”. Un ritorno al passato? “Diciamo che ogni media arriccchisce il successivo, ma anche il precedente. Si arricchiscono senza sovrapporli. A noi piace l’idea di poter traghettare un po’ di pubblico. Chi attracca sulla carta, poi rimane”.

Chi è il suo pubblico? “Chi mi segue on line è quello che poi viene anche a iniziative in presenza. Magari quello più voglioso di uscire e di entrare in contratto con i personaggi del web, per scambiare due chiacchiere, delle idee. Però è bello incontrarsi e scoprire che ci sono dei volti dietro ai numeri, bambini, adulti, persone che hanno un’esperienza da condividere”.

La produzione di video che propone sul suo canale You Tube è variegata

“Sì, alcuni sono più semplici, immediati. Altri, invece, richiedono una preparazione e una lavorazione più lunghe. Ho studiato per fare la design, ho pensato per tanto tempo che quello sarebbe stato il mio lavoro. Nel frattempo, ho continuato a fare anche video. Ero impegnata in entrambi i campi, poi mi sono resa conto che ne avrei dovuta sceglierne una per farla bene, piuttosto che farle entrambe, ma male. Per questo You Tube è il 100% del mio impegno, come la casa editrice. L’importante è bilanciare gli impegni. Certo i video non perché sono destinati al web sono meno impegnativi. Ho un team che mi segue e quindi riusciamo a mettere in piedi dei progetti più grandi”.

“Già bazzicavo il web, cose nerd. Pokemon, Yu Gi Oh. C’erano i forum nei primi anni 2000, prima dei social. Ho sempre avuto questo approccio dell’imparo da sola. Quindi ho imparato un po’ di programmazione perché poi dovevo fare le grafiche dei forum. Poi i forum di scrittura. E a un certo punto ho visto un video su You Tube”. E lì la folgorazione. “Mi sono detta ‘ma lo sai che ‘sta roba con la telecamera di mio padre la potrei fare’. Giravo nelle cassette, poi dovevo scaricare tutto sul computer. Una roba da nerd. Quando ho iniziato io ero proprio la ‘sfigata’, una cosa che custodivo come il mio segreto. Adesso è mainstream, ma va bene così. È la giusta evoluzione”.

Il futuro che le riserverà?

“Al momento ho molti progetti in corso, ho bisogno di staccare per capire se ce ne saranno anche di futuri. La casa editrice e il canale You Tube saturano le mie giornate, mi servirebbe di staccare, guardare le cose da più lontano e capire dove andare”. Dal futuro al passato: 2013

“Ho studiato al Nid di Perugia, quando sono passata davanti alla stazione, è stato proprio un flashback”.