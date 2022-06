Francesca Matteucci, la pittrice perugina impegnata in tanti progetti in Umbria e non solo

E' una stagione di grandi lavori in giro per l'Umbria e non solo per l'artista perugina Francesca Matteucci, apprezzata per le sue opere pittoriche anche dal celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi.

In collaborazione con l'associazione Avanti Tutta, di recente ha fatto dono di un suo dipinto al reparto di Oncologia dell'Ospedale di Perugia, per rendere più belle e accoglienti le pareti della struttura.

Inoltre, attualmente tre opere di Matteucci sono esposte alla Pinacoteca di Spello in occasione del periodo dell'Infiorata, all'interno della mostra "Fiore e Amore volubile incostanza". Altre due opere dai titoli l'Escluso e l'Infelicità saranno esposte durante il Festival dei Mondi in programma a Spoleto dal 24 giugno al 10 luglio, presso l'Atelier Doriano in collaborazione con la gallerista veneziana Loreta Larkina. Sempre con la stessa Larkina, un quadro dal titolo Maternità sarà in esposizione a Venezia, alla mostra Canal Grande di Palazzo Priuli Bonn dal 21 al 29 luglio prossimi. L'opera è stata scelta tra 53 partecipanti e poi tra 20 finalisti.

Francesca Mariucci, con in suoi tratti profondi e capaci di esplicitare sentimenti ed emozioni, è stata inoltre per una collettiva che si terrà a Foligno, nella location di Palazzo Trinci, dal 30 giugno al 10 luglio.

Inoltre la pittrice umbra coltiva anche progetti a più lungo termine: in attesa di una sua personale a Perugia a settembre 2023 sta già sviluppando alcune nuove idee per tradurre in arte il suo ricco e variegato mondo interiore.