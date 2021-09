"Fortuna e Mito di Raffaello in Umbria ", dal 26 Settembre al via la mostra a Palazzo Penna

Prezzo non disponibile

Dal 26 settembre 2021 al 16 gennaio 2022, la città di Perugia ospiterà presso il Museo civico di Palazzo della Penna, la mostra "Fortuna e Mito di Raffaello in Umbria " - organizzata dal Comune di Perugia - Assessorato alla Cultura. L’evento espositivo, inserito nelle Celebrazioni Nazionali per il quinto centenario della morte di Raffaello, fa parte del più ampio percorso cittadino "Perugia celebra Raffaello" e del ricco programma "Raffaello in Umbria" coordinato dal Comitato organizzatore regionale.

La mostra è un omaggio al grande artista, che nella città umbra si formò accanto a Pietro Perugino, e ripercorre fortuna e mito dell’Urbinate attraverso dipinti, incisioni, disegni e ceramiche dal Cinquecento al Novecento, proponendo un percorso che costituisce un parallelo, sul piano delle testimonianze visive, storiche e letterarie che saranno oggetto dell’esposizione.



La curatela scientifica è affidata a Francesco Federico Mancini, docente di storia dell’arte moderna nell’Ateneo di Perugia, che a più riprese si è occupato di Raffaello riservando particolare attenzione al periodo umbro e agli anni giovanili.

