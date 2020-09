FootBook Perugia Racconta e Gioca, anteprima con Neri Marcorè

Libri e storie di calcio, biblioteche e campi da gioco: torna in città il racconto del calcio con l'iniziativa del Comune di Perugia, della Biblioteca comunale Sandro Penna, di Bibliobus e di Zero in Condotta: FootBook Perugia Racconta e Gioca.

FootBook nasce come il primo progetto promosso da una biblioteca pubblica dedicato al racconto e al gioco del calcio, come motore di aggregazione e processo di partecipazione nelle periferie della città di Perugia. È inoltre un progetto di educazione alla lettura.

Il programma completo sarà presentato il 2 ottobre (alle 11 in Sala Rossa), ma è già tutto pronto per l'annunciata anteprima con Neri Marcorè. Che il 7 ottobre alle 18.30 sarà al teatro Brecht di viale San Sisto con “Quando la vita era piena di goal”, spettacolo originale scritto da Fabio Stassi: un monologo che narra la cronistoria immaginaria del IV Campeonato Mundial de Futebol, giocato in Patagonia nel 1942: il “Mundial dimenticato”, dove, in partite arbitrate dal figlio di Butch Cassidy, si affrontarono squadre composte da operai italiani, indios e ingegneri tedeschi. Lo spettacolo è finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo grazie al Piano Cultura Futuro Urbano-Biblioteca Casa di Quartiere.

A seguire, alle 21, è previsto un incontro, sempre al Brecht, con Neri Marcorè.

L'ingresso è gratuito ad accesso libero fino ad esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: è necessario indicare nome, cognome, numero di posti da riservare, recapito telefonico. In rispetto delle norme anti Covid, c'è l'obbligo di mascherina e autocertificazione precompilata.

Per info e prenotazioni: info.cultura@comune.perugia.it