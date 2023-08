Lo Spazio Astra di Foligno compie 5 anni

Nel 2018 apriva per la prima volta le sue porte lo Spazio Astra. Un luogo, custodito nel cuore del centro storico di Foligno, difficile da definire in poche parole. Prima di essere un ambiente devoto alla musica era un luogo per gli amanti del cinema, sorge infatti in quelle che una volta erano le sale del Cinema Minerva.

Lo spazio muta forma dal giorno alla notte, diventando prima un negozio di dischi e poi un locale dove passare del tempo con gli amici, ma anche in beata solitudine, e ascoltare buona musica. Un ritrovo decisamente fuori dal comune, non solo per gli autoctoni, ma anche per tutti coloro che vengono dalle città limitrofe per dedicare ore alla ricerca di dischi o assistere agli eventi in programma.

Questo fine settimana, venerdì 1 e sabato 2 settembre, lo spazio festeggia il suo quinto compleanno con due giornate speciali e un nuovo allestimento, proponendo, come di consueto musica, live painting e aperitivo a base sushi.

Il programma

Venerdì 1 settembre dalle 18:00



Sconti sul catalogo

Stella bastianelli live painting

Drink 'n' roll aperitivo by Moon Rise, fino alle 21:00 - uramaki roll + drink

Emiliano Pinacoli vinyl selection, new wave, post punk, rock

Sabato 2 settembre dalle 18:00



Sconti sul catalogo

Stella bastianelli live painting

Drink 'n' roll aperitivo by moon rise, fino alle 21:00 - uramaki roll + drink

Manphro Phunk vinyl selection, deejay oskee - h. dee