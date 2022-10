Foligno Libri tra guerra e nonviolenza, tre giorni nel segno della cultura e della "cronaca"

FolignoLibri, la tre giorni dedicata a letteratura, teatro, filosofia e musica, torna per l’ottavo anno consecutivo. Al centro dell'evento (7 - 8 - 9 ottobre) dal titolo “Le déserteur - Nuovi mondi, oltre la guerra” ci sará inevitabilmente il tema della guerra, ma anche e soprattutto i modi non violenti per contrastarla, nuovi mondi da costruire e ancora possibili nonostante tutto sembri finire nel vicolo cieco della violenza.

Il recente attacco della Federazione Russa contro l’Ucraina è solo l’ultimo delle centinaia di conflitti diretti o “per procura” che stordiscono il mondo, che lasciano intere generazioni allo stremo, costringono milioni di persone a migrare, umiliano le fasce piú deboli, aggravano la violenza di genere, devastano la natura e l’ecosistema.

L’associazione culturale Ikaria e Multiverso Foligno Coworking, organizzatori di FolignoLibri, si proporranno quindi come nei passati anni, di portare uno sguardo lucido per stimolare spunti critici e di riflessione rispetto all’allarmante corsa al riarmo. Si parlerà di forme di resistenza, di immaginari letterari, mondi da inventare per disertare la violenza e continuare a lottare per una societá piú giusta ed equa, per la salvaguardia dell’ambiente, per i diritti propri e altrui.

FolignoLibri lo farà assieme a grandi autori, filosofi e artisti che porteranno il loro contributo intellettuale e umano in cittá: Franco “Bifo” Berardi, Vittorio Giacopini, Graziano Graziani e Valentina Pigmei, per fare solo alcuni nomi. Vi sará poi una tavola rotonda in cui si parlerá di armamenti ma anche di corpi di pace animata da Gianni Beretta e Giulio Marcon, con la moderazione di Chiara Cruciati. Infine una dedica speciale sará per Valerio Evangelisti, grandissimo romanziere, scomparso lo scorso aprile: ne parleranno due esperti Luca Cangianti e Alberto Sebastiani.

Foligno Libri 2022 si svolgerá presso il Teatro Zut!, il Circolo Arci Subasio coi quali rinnova una consolidatissima coollaborazione, e il Chiostro di San Giacomo messo a gentile disposizione dalla Caritas. Il programma è già disponibile online: https://bit.ly/FolignoLibri2022