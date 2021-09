Quintana, tutto pronto per la Giostra della Sfida: dalle 15 si inizia

E' in programma oggi - 12 settembre - alle 15 al "Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti", la Giostra della Rivincita della Quintana di Foligno. La Sfida era stata vinta dal cavaliere folignate Luca Innocenzi, per il rione Cassero. A contendergli la vittoria, nel pomeriggio di oggi, i portacolori degli altri nove rioni in cui è suddivisa la città. L'autore del Palio di Giostra è l'artista milanese Giovanni Kronenberg. Il corteo storico vedrà inoltre la presenza della madrina della Quintana, Federica Moro, e della madrina della Quintana a New York, Eleonora Pieroni. Durante la Giostra si esibirà la Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuoli del Friuli.