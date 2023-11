Mieleinumbria, al via a palazzo Trinci la 25esima edizione

Prende il via sabato 18 novembre la 25esima edizione di Mieleinumbria in programma a Foligno, a Palazzo Trinci, fino a domenica 19. Dopo il taglio del nastro, alle 9, sono numerose le iniziative previste a partire da un convegno sulle problematiche e le prospettive del settore dell’apicoltura in Umbria a cui, tra gli altri, interverrà anche l’assessore regionale alle politiche agricole Roberto Morroni. In cartellone poi mostra mercato, laboratori per bambini, le acconciature e creazioni di tipo apistico a cura della scuola Cnos Fap, le degustazioni di mieli con abbinamenti e piccole ricette per scoprire i benefici del miele e delle tisane. Ci saranno pure visite guidate, con il Centro guide Umbria 3, per scoprire i palazzi nobiliari e i luoghi più caratteristici della città.