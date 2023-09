“Foligno Danza Festival. Festival Internazionale della Danza”, tutto pronto per la terza edizione

Prezzo non disponibile

La danza grande protagonista di una quattro giorni che coinvolgerà vari luoghi della città. Un evento internazionale che agli spettacoli affiancherà stage, seminari, concorsi e audizioni affidati a coreografi e danzatori di fama mondiale. Con la terza edizione di “Foligno Danza Festival. Festival Internazionale della Danza” grandi étoile in scena tra cui la celebre Eleonora Abbagnato che ritirerà il Premio per la Danza “Città di Foligno”. Fitto il calendario di appuntamenti con eventi gratuiti per tutti i gusti. Tra palcoscenico e backstage.

L'evento, dal 7 al 10 settembre, trasformerà la città in una prestigiosa “capitale dell’arte tersicorea” animata da celebri danzatori delle scene internazionali. Sostenuto dal Comune di Foligno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, il Festival, ideato e diretto di Alessandro Rende, ballerino e curatore di eventi in varie parti del mondo, si avvale anche quest’anno della collaborazione dell’Associazione folignate SpazioDanza di Patrizia e Maura Bocci.

Una quattro giorni di spettacolo, formazione e intrattenimento dedicato a un pubblico trasversale, dagli appassionati ai semplici curiosi, che vivrà nei luoghi deputati, Auditorium San Domenico e Auditorium Santa Caterina, ma anche in spazi insoliti, con vie e piazze pronte a trasformarsi in palcoscenici a cielo aperto nel cuore della vita cittadina. Danza quindi a trecentosessanta gradi con momenti di condivisione artistica e culturale dedicati a giovani danzatori, professionisti, pubblico e operatori del settore ai quali la kermesse offre stage, audizioni, competizioni, seminari, borse di studio e riconoscimenti.