A Foligno e Cannara due nuovi appuntamenti per "Umbria On Stage" a Dicembre, ecco quali

Ha preso il via il mese scorso e prosegue con un doppio appuntamento in programma a dicembre la stagione di spettacoli teatrali e musicali ‘Umbria on stage’, a cura di Athanor Eventi.

Enrico Capuano, rappresentante nazionale della musica folk rock, sarà all’Auditorium san Domenico di Foligno martedì 7 dicembre (ore 21.15, ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, diretta su YouTube) con la sua Tammurriatarock, grazie ancora al patrocinio del Comune di Foligno.

Musiche trascinanti, testi forti, sonorità folk e coloratissime contraddistinguono il concerto di Capuano e la sua band. La sua musica è contaminata da ritmi partenopei, dialetti e suoni mediterranei, con uno stile personalissimo. Enrico Capuano ha saputo sapientemente combinare la tradizione musicale dell’Italia con il rock della tradizione anglosassone.

A Cannara sabato 11 dicembre, dopo il successo della prima assoluta andata in scena a Foligno, andrà in scena il nuovo progetto de ‘La Ragione di Stato’, dal titolo ‘Diversi da loro’ (ore 21.15, Teatro Thesorieri, ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, diretta su YouTube).

Il collettivo autore dello spettacolo, formatosi nel 2018 in Valle Umbra Sud, si occupa di sport (in particolare, calcio) e di vicende politiche nazionali, e del loro tragicomico connubio. Le attività de ‘La Ragione di Stato’ si concentrano essenzialmente in due settori: l’omonima pagina Facebook, che propone in chiave satirica una cronaca quotidiana delle vicende sportive e calcistiche più rilevanti; gli spettacoli teatrali e di stand-up comedy.

La loro nuova produzione è una cronaca parziale e partecipante delle vittorie sportive italiane dell’estate 2021 (repliche previste anche il 13 febbraio a Spoleto e il 19 febbraio a Lugnano in Teverina).

Protagonisti sul palco saranno ancora Stefano Mondi voce narrante, Matteo Santarelli alla chitarra, Giulio Catarinelli al basso elettrico e Francesco Guarino alle percussioni.

Lo spirito di "Umbria on Stage"

In questo lungo periodo di enormi difficoltà del settore dello spettacolo dal vivo a causa dell’epidemia da Covid-19, il progetto ‘Umbria On Stage’ vuole esprimere un segnale di ripresa con una programmazione “diffusa” che interessi sia spazi grandi come l’Auditorium San Domenico a Foligno e il teatro Nuovo Gian Carlo Menotti che spazi più piccoli come il Caio Melisso di Spoleto, il teatro Spazio Fabbrica di Lugnano in Teverina ed il teatro Thesorieri di Cannara.

‘Umbria on stage’ è un progetto per la realizzazione di spettacoli dal vivo promosso e realizzato dall’associazione Athanor Eventi con il sostegno del “POR FESR Regione Umbria 2014-2020 Asse 3 - Obiettivo specifico 3.2 - Azione 3.2.1 - Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo”. Il progetto prevede la diffusione nelle due provincie di Perugia e Terni di una serie di spettacoli che si realizzeranno fino a febbraio 2022 negli spazi invernali cittadini più significativi di 4 città umbre come Foligno, Spoleto, Lugnano in Teverina e Cannara.

“Umbria on stage” si si compone di due sezioni: Umbria on Stage Musica con un programma che predilige la musica cantautorale e popolare italiana e Umbria on Stage Teatro, un cartellone di spettacoli di prosa che trattano tematiche sociali e di teatro civile.

Inoltre “Umbria on stage” prevede il coinvolgimento di una nutrita rappresentanza di figure professionali e artistiche umbre, con l’obbiettivo di offrire un’opportunità occupazionale e di costituire un veicolo promozionale per un “prodotto” artistico umbro. Due sono infatti le produzioni Athanor Eventi interamente “Made in Umbria”. Oltre a quelle con ‘La Ragione di Stato’ c’è anche in programma “Rikordami” (23 gennaio a Spoleto, 27 gennaio a Lugnano in Teverina, 31 gennaio Foligno) un progetto interamente dedicato alla Giornata della Memoria (scritto da Antonio Fresa con in scena i due attori Cristina Caldani e Massimo Manini).

Il cartellone di “Umbria on Stage Musica” prevede poi in occasione dell’anniversario della morte del grande Faber, al Teatro Menotti di Spoleto l’11 gennaio, un omaggio straordinario a Fabrizio De Andrè con gli Hotel Supramonte (band riconosciuta dalla Fondazione de André).

Sempre al Teatro Menotti di Spoleto, il 15 gennaio, sarà la volta del concerto di James Senese che presenterà l’ultimo suo album dal titolo “James is Back”.

Altro aspetto fondamentale di “Umbria on Stage” è la sezione “streaming”: tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sono anche fruibili in streaming attraverso un canale YouTube dedicato (Umbria on stage), con un duplice obbiettivo: incrementare il numero di utenti del progetto, ma anche offrire la fruizione a chi non vuole o non può prendere parte all’evento live.

Sarà possibile seguire gli eventi in diretta streaming anche sul canale YouTube dedicato “Umbria on stage”: www.youtube.com/channel/UCQ5tvvNA61cqEx418CS_MIQ

Gli spettacoli in programma

Dicembre

7/12/2021: ENRICO CAPUANO E LA TAMMURRIATA ROCK – Foligno

11/12 /2021: LA RAGIONE DI STATO con “DIVERSI DA LORO” – Cannara

Gennaio 2022

11/01/2022: HOTEL SUPRAMONTE - OMAGGIO A DE ANDRE’ – Spoleto

15/01/2022: JAMES SENESE: “JAMES IS BACK” – Spoleto

23/01/2022: “RIKORDAMI” – Spoleto

27/01/2022: “RIKORDAMI” – Lugnano in Teverina

31/01/2022: “RIKORDAMI” – Foligno

Febbraio 2022

13/02/2022: LA RAGIONE DI STATO con “DIVERSI DA LORO” – Spoleto

19/02/2022: LA RAGIONE DI STATO con “DIVERSI DA LORO” – Lugnano in Teverina

CALENDARIO SPETTACOLI – per luoghi

Foligno, Auditorium San Domenico

28/11/2021: LA RAGIONE DI STATO con “DIVERSI DA LORO” (PRIMA NAZIONALE)

7/12/2021: ENRICO CAPUANO E LA TAMMURRIATA ROCK

31/01/2022: “RIKORDAMI”

Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

11/01/2022: HOTEL SUPRAMONTE - OMAGGIO A DE ANDRE’ (IN OCCASIONE DEL 23° ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE)

15/01/2022: JAMES SENESE: “JAMES IS BACK”

23/01/2022: “RIKORDAMI”

13/02/2022: LA RAGIONE DI STATO con “DIVERSI DA LORO”

Lugnano In Teverina, Teatro Spazio Fabbrica

27/01/2022: “RIKORDAMI”

19/02/2022: LA RAGIONE DI STATO con “DIVERSI DA LORO”

Cannara, Teatro Thesorieri

11/12 /2021: LA RAGIONE DI STATO con “DIVERSI DA LORO”