Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nei mesi scorsi, tornano a Foligno le serate dedicate alla poesia con la rassegna “Voce alle Parole” a cura de La setta dei poeti estinti. Sabato 20 aprile alle 18.30 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci (piazza della Repubblica, 25) sarà la volta del reading “Amore che vieni, amore che vai”, letture dai testi e dai diari di Fabrizio De André, con Mara Sabia, poetessa e attrice; Emilio Fabio Torsello, giornalista e fondatore del progetto letterario “La setta dei poeti estinti”; Giuseppe Lo Sasso, viola classica.

Un evento unico dove le straordinarie canzoni di “Faber” saranno interpretate come vere e proprie poesie, accompagnate dalla magia della viola.

Il ciclo di letture “Voce alle parole” è uno dei programmi ideati da CoopCulture per la promozione e per la valorizzazione del patrimonio culturale, in ottica di politiche di audience development, al fine assicurare a visitatori, turisti e residenti, la fruizione dei luoghi secondo i nuovi modelli e i nuovi canoni europei soprattutto in termini di esperienza per ogni tipologia di pubblico.

Ispirato al film diretto da Peter Weir “l'Attimo Fuggente”, La Setta dei Poeti estinti è un progetto nato nel 2013 dall'intuizione del giornalista Emilio Fabio Torsello e che vede la partecipazione attiva di lettrice di Mara Sabia, attrice, docente e poetessa. Marito e moglie nella vita, Torsello e Sabia sono autori e protagonisti di articoli e di centinaia di dirette social, in cui passi di letture di scrittori famosi si alternano a confronti con editori, traduttori, critici, attori, doppiatori, autori come Vittorio Sgarbi, Massimo Bray, Luca Ricci, Andrea de Carlo. Molti anche i reading dal vivo presso importanti musei e spazi culturali in giro per l'Italia, facendo registrare sempre il tutto esaurito.