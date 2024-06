‘Fior di cacio’: due giorni dedicati al formaggio, tutto il programma

Per due giorni Vallo di Nera diventa la roccaforte umbra del formaggio. Sabato 22 e domenica 23 giugno, infatti, tra i vicoli del borgo medievale torna Fior di Cacio, evento giunto alla ventesima edizione, che vuole esaltare il mestiere antico tipico della Valnerina, quello del pastore, e le produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri, con la mostra mercato che sarà inaugurata sabato alle 12.30. Un trionfo di sapori e profumi, tra formaggi pecorini a latte crudo, caprini, caciotte fresche e stagionate, mozzarelle e tante altre bontà locali come la norcineria, i tartufi, lo zafferano, i legumi, i vini e le confetture, oltre alle produzioni manifatturiere artigianali. In programma, nei due giorni dell’evento, anche laboratori, educational, degustazioni, escursioni tra pascoli e sentieri, musica, spettacoli e tradizioni.

Così, sabato, dalle 10 si potranno scoprire le ‘Vie del cacio’, tra le stradine e le cantine di Vallo di Nera. C’è anche un servizio navetta gratuito per raggiungere il centro storico con partenza dal parcheggio in località Borbonera (per info: Comune Vallo di Nera, 0743.616143 0743.616333, info@fiordicacio.com).

La giornata proseguirà con la tavola rotonda ‘Vivere la montagna’, alle 10.30 al convento di Santa Maria; la Formaggissima in 3 P, una marcia a tappe gratuite con degustazione di pane, prosciutto e pecorino cotto (dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19) e la mungitura della mucca Pomposina, alle 16 al Campo della Fiera; sempre nel pomeriggio, i più piccoli potranno leggere e ascoltare le favole a cura dell’associazione ‘Il Giardino di Matisse’ e insieme a tutta la famiglia percorrere ‘I sentieri della transumanza’ fino a Meggiano (trasporto da Vallo di Nera con bus navetta) dove poter degustare la buonissima ricotta e altri prodotti tipici; tornando a Vallo di Nera, ci sarà un momento letterario alle 17.30, con la presentazione dei candidati al premio FulgineaMente 2024, riservato a scrittori umbri, per chiudere la giornata con una degustazione di formaggi e vini e un laboratorio del gusto a cura di Slow Food Umbria e Promocamera – Camera di commercio dell’Umbria, alle 20.30 al convento di Santa Maria (accesso gratuito con prenotazione all’infopoint) e l’intrattenimento di Marco BVoice dj alle 21.

Domenica, oltre alla consueta esposizione e vendita di formaggi, prodotti agroalimentari e artigianali tra ‘Le vie del cacio’, ci saranno: tre escursioni, la prima dedicata a Beatrice Salvi, lungo il sentiero Cai n. 520, con partenza alle 8.15 dalla piazzetta di san Rocco (info: associazione Orme camminare Liberi, 380.5240327), la seconda lungo il sito di interesse comunitario ‘Valnerina’, con partenza alle 8.30 dal parcheggio Borbonea (info: Avis Comunale Trevi, 320.4039955) e la terza ‘Escursione nel Bosco’, con partenza alle 15 dal parcheggio di Borbonea (info: associazione L’olivo e la ginestra, 340.0904885); laboratori ed educational, quali ‘Filatura e assaggio della mozzarella’, alle 11 in piazza Santa Maria con il patrocinio del Gruppo Grifo Agroalimentare, ‘I suoni e le vibrazioni’, percorsi di cura, attivazione e stimolazione della ghiandola pineale a cura di Non Profit Factory e Aglaia, ‘I mille matrimoni del formaggio’ e ‘Come si taglia e si conserva un formaggio’, educational e degustazioni a cura di Promocamera – Camera di commercio dell’Umbria, il primo alle 12 e alle 20.30 e il secondo alle 19 al convento di Santa Maria (accesso gratuito con prenotazione all’infopoint); musica itinerante, per le vie del paese con l’allegra compagnia del gruppo ‘Canto popolare Giano dell’Umbria’ alle 10.30, l’associazione Musicanza e Groowa Circus, note folk, jazz, elettronica e medievale alle 12 e gruppo Interamna folk, canti e balli popolari alle 17; arte e intrattenimento, con ‘Finestrelle colorate’, estemporanea di street art in via di Mezzo alle 10.30 (info: Linda Lucidi: 334.3315594), inaugurazione del giardino letterario ‘Orto di Riziero’, dedicato al pastore cantastorie Riziero Flammini, in strada di Tofele alle 10.45 dove poi, alle 16, si terrà un breve viaggio itinerante, ‘La viandanza di pane e cacio’, tra fiabe, storia e musica per conoscere il formaggio, con l’attrice Loretta Bonamente e la violinista Monica Pontini; e ancora, lo show di Andy Bellotti, imitatore e trasformista reduce dal programma televisivo in onda su Rai Uno e condotto da Carlo Conti ‘Tale e quale show’, alle 19 in piazza Santa Maria; infine, da non perdere lo show cooking ‘Cacio e pepe’ e la ‘Maxi ricotta di Fior di cacio, entrambi in compagnia dei Cavalieri della tavola apparecchiata, il primo alle 13 al Chiostro di santa Maria e la seconda, offerta dal Gruppo Grifo Agroalimentare, alle 18 al Convento di Santa Maria.

Nei due giorni di Fior di cacio sarà possibile visitare anche la Casa dei racconti, ecomuseo della dorsale appenninica umbra e la mostra fotografica sulla ex ferrovia Spoleto-Norcia all’auditorium Santa Caterina, a cura di Luigi Fasciglione. Il programma si può consultare sul sito www.fiordicacio.com